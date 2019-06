Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) - importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial - anunciou hoje o lançamento do sistema de operações totais (Total Operations System, TOPS) CREW, um pacote de produtos totalmente integrados para companhias aéreas globais.

Desenvolvido conjuntamente pela Wipro e pela Qatar Airways em um modelo inovador de coinvestimento, o TOPS é um dos produtos mais avançados disponíveis atualmente no mercado de aviação. Ele ajuda a aumentar a conscientização de segurança, a eficiência e a lucratividade das operações de companhias aéreas.

O TOPS é um pacote de produtos do qual o TOPS CREW é a mais recente adição. O TOPS CREW ajuda companhias aéreas a administrarem todos os principais processos relacionados com a gestão de tripulação, tais como negociação e planejamento de licenças, treinamento e rastreamento de tripulantes. Esse produto ajuda a maximizar a produtividade ao administrar operacionais de tripulação, otimizar custos e reduzir atrasos operacionais.

O TOPS CREW proporciona uma poderosa análise de possibilidades, permitindo que as companhias aéreas se preparem, avaliem e comparem diversas soluções para lidar com problemas de negócios. Sua capacidade dinâmica de verificação de regras assegura que alterações em tempo real sejam verificadas quanto a conformidade regulatória e requisitos estipulados pela companhia aérea, além de destacar violações de legalidade da tripulação. O TOPS CREW também está em total conformidade com os requisitos da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (European Aviation Safety Agency, EASA).

Srini Pallia, presidente da unidade de negócios de consumidores da Wipro Limited, comentou: "O pacote de produtos TOPS reforça nosso compromisso de desenvolver produtos e plataformas de ponta para o mercado de aviação, e apoiar a jornada de transformação digital para nossos clientes. O TOPS é uma manifestação de nossa estratégia para lidar com lacunas no setor de aviação com investimento em produtos tecnológicos. Tenho certeza de que as companhias aéreas globais darão imenso valor e se beneficiarão com este produto estratégico".

Nitesh Jain - vice-presidente e chefe global da área de viagens, hospitalidade e setor público, parte integrante da unidade de negócios de consumidores da Wipro Limited -, acrescentou: "As companhias aéreas do futuro desejam uma visão holística e integrada de suas operações; uma visão que abranja passageiros, aeronaves e tripulação. Elas estão investindo cada vez mais em digitalização para atingir esse objetivo. O TOPS é um pacote de produtos único que pode transformar o centro de controle de operações (Operations Control Center, OCC) de companhias aéreas em um centro de operações integrado (Integrated Operations Center, IOC), em que equipes interfuncionais podem analisar dados e tomar decisões de forma colaborativa. Vemos grandes oportunidades de negócios no setor global de aviação e estamos confiantes de que podemos impulsioná-lo com produtos inovadores como o TOPS".

Como parceira no desenvolvimento, a Qatar Airways também é o primeiro cliente a implementar com sucesso o pacote de produtos TOPS em suas operações de voo e gestão de tripulação.

Saliya Karunanayake, vice-presidente sênior de serviços de cabine da Qatar Airways, afirmou: "Na Qatar Airways, a tecnologia está no centro de tudo o que fazemos. Nós compartilhamos uma longa trajetória de parceria com a Wipro e temos a satisfação de ter desenvolvido conjuntamente o pacote de produtos TOPS CREW, que agora pode ajudar a maximizar ainda mais a produtividade e aumentar a eficiência por toda a nossa rede global de rotas, que se expande rapidamente atendida por nossa frota ultramoderna de mais de 250 aeronaves".

O TOPS abrange todo o espectro de processos de negócios de operações de voo e tripulação de uma companhia aérea, o que inclui planejamento de manutenção de curto e longo prazo, suporte a operações diárias, inclusive atribuição de cauda, controle de movimentação e monitoramento de aeronaves. A plataforma TOPS utiliza ferramentas baseadas em pesquisa de operações (Operations Research, OR) para a otimização de problemas como atribuição de cauda e planejamento de manutenção. O TOPS é oferecido nos modelos "nas próprias instalações" e "software como serviço" (software-as-a-service, SaaS).

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) é uma importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial. Aproveitamos o poder da computação cognitiva, hiperautomação, robótica, nuvem, análises e tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a se adaptarem ao mundo digital e serem bem-sucedidos. É uma empresa reconhecida globalmente por seu abrangente portfólio de serviços, forte compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, com mais de 175 mil funcionários dedicados atendendo a clientes nos seis continentes. Juntos, descobrimos ideias e conectamos os pontos para construir um futuro melhor e mais ousado.

Declarações prospectivas e preventivas

