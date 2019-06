Comunicado do Business Wire :ResMed

A ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD) revelou que aproximadamente 170 milhões de pessoas na América do Norte e América do Sul têm apneia do sono, de acordo com um estudo apresentado pela empresa na conferência anual SLEEP, organizada pela Academia Americana de Medicina do Sono (American Academy of Sleep Medicine, AASM) e a Sleep Research Society.

O estudo, uma análise aprofundada da descoberta feita em 2018 pela ResMed, de que 936 milhões de pessoas sofrem com apneia do sono em todo o mundo, conclui que:

-- Na América do Norte e América do Sul, 170 milhões de pessoas (37% dos adultos) têm apneia do sono, com base nos critérios de 2012 da AASM, ou seja, uma estimativa "conservadora".

-- Os três países com mais casos são Estados Unidos (54 milhões), Brasil (49 milhões) e Colômbia (11 milhões).

A apneia do sono é uma doença crônica na qual as pessoas param de respirar por 10 segundos ou mais durante a noite, acordando repetidamente para respirar e evitar o sufocamento. Embora as pessoas acometidas pela doença raramente lembrem-se de acordar, o ciclo de interrupções causa privação crônica do sono, que está ligada a fadiga durante o dia, aumento no risco de acidentes de trânsito e no local de trabalho, e é comum entre pessoas com outras doenças, como insuficiência cardíaca, pressão arterial elevada e diabetes tipo 2.

"Estimativas anteriores apontavam que 100 milhões de pessoas sofriam com apneia do sono em todo o mundo. Agora sabemos que os números são praticamente o dobro disso somente nas Américas", afirmou o coautor do estudo e diretor médico da ResMed, Dr. Carlos M. Nunez. "Considerando a presença comum da apneia do sono, especialmente entre pessoas com outras doenças habituais, os médicos devem examinar seus pacientes de alto risco e ajudar os que tiverem o diagnóstico confirmado a buscar um tratamento de reorientação o quanto antes".

O padrão ouro de tratamento para apneia do sono é um dispositivo de pressão positiva nas vias aéreas (Positive airway pressure, PAP) que evita o sufocamento intermitente associado à apneia do sono ao bombear um fluxo suave de ar na via aérea superior a fim de mantê-la aberta e manter a respiração durante o sono.

Dispositivos PAP capazes de estabelecer conexão com a nuvem, permitindo monitoramento remoto e pelo próprio paciente, demonstraram aumentar as taxas de adesão acima de 80% em comparação a praticamente 50% para dispositivos não conectados à nuvem.

"A saúde digital pode mostrar aos pacientes se estão indo bem no tratamento, orientá-los sobre como melhorar e motivá-los ao comemorar marcos atingidos", afirma Nunez. "Todos esses recursos ajudam a impulsionar a adesão dos pacientes, que é crucial caso desejemos ajudar milhões de pessoas a reduzir os riscos de curto e longo prazo associados à apneia do sono".

Sobre a ResMed

Na ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), somos pioneiros em soluções inovadoras que tratam e mantêm as pessoas fora do hospital, possibilitando que elas tenham uma vida mais saudável e com mais qualidade. Nossos dispositivos médicos conectados em nuvem transformam o tratamento de pessoas com apneia do sono, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e outras enfermidades crônicas. Nossas plataformas abrangentes de software ambulatorial prestam apoio aos profissionais e cuidadores que ajudam as pessoas a se manterem saudáveis em casa ou no ambiente de tratamento de sua preferência. Ao possibilitarmos melhores tratamentos, melhoramos a qualidade de vida, reduzimos os impactos de doenças crônicas e também os gastos de consumidores e sistemas de saúde em mais de 120 países. Para saber mais, visite ResMed.com e siga @ResMed.

