Confira os candidatos a substituir May e suas posições sobre o Brexit

Dez candidatos desejam substituir a primeira-ministra britânica, Theresa May, que na última sexta-feira deixou o cargo oficialmente como líder do Partido Conservador após fracassar na negociação do Brexit, apesar de seguir no governo até que seu sucessor seja designado em julho.

Estas são as estratégias de cada aspirante ao cargo para uma saída da União Europeia sem acordo.

- Sim -

- Esther McVey:

Ex-ministra do Trabalho e Previdência, McVey, de 51 anos, é a candidata mais favorável a "uma ruptura rápida" com a UE.

Em novembro de 2018, ela deixou o governo de May por ser contrária ao acordo do Brexit que a primeira-ministra acabara de fechar com a UE.

- Andrea Leadsom:

Leadsom, de 56 anos, no dia 22 de maio pediu demissão do cargo de ministra encarregada das Relações com o Parlamento, acertando um duro golpe em May, que dois dias depois anunciou a própria renúncia.

Admiradora de Margaret Thatcher, trabalhou três décadas no coração financeiro de Londres. Quer sair da UE sem acordo, apesar de desejar negociar algumas disposições que suavizem a saída.

- Talvez -

- Boris Johnson:

Ex-ministro das Relações Exteriores e ex-prefeito de Londres, "Bojo", de 54 anos, foi um dos grandes artífices da vitória do Brexit no referendo de 2016.

Quer que o país saia da UE no dia 31 de outubro com ou sem acordo.

Criticou firmemente a estratégia de May na negociação com Bruxelas e acabou deixando a Chancelaria em julho para se tornar feroz rival da primeira-ministra.

Carismático e hábil politicamente, é popular entre as bases conservadoras, mas nem tanto entre seus colegas deputados, que reprovam algumas atitudes inconsequentes.

- Sajid Javid -

Ex-banqueiro e filho de um motorista de ônibus paquistanês, o ministro do Interior Sajid Javid, de 49 anos, é a cara de um Reino Unido moderno e multicultural.

Ganhou o respeito por lidar com o escândalo sobre o tratamento dos filhos dos imigrantes caribenhos conhecido como a geração Windrush. Pronunciou-se contra o Brexit no referendo de 2016, mas, desde então, defende posições contrárias ao bloco europeu.

- Dominic Raab:

Ferrenho defensor da saída da UE, este advogado especializado em direito internacional, de 45 anos, foi brevemente ministro para o Brexit entre julho e novembro de 2018.

Opositor do bloco europeu, que deixou o cargo de ministro por não concordar com o texto negociado por May com a UE, é uma das figuras da nova guarda conservadora.

- Melhor evitá-lo -

- Michael Gove:

Ministro do Meio Ambiente e inimigo jurado dos plásticos descartáveis, este oponente da UE de 51 anos, foi um dos mais ferrenhos defensores do Brexit dentro do governo de May.

Se Bruxelas aceitar renegociar, está disposto a pedir um novo adiamento do Brexit para evitar uma saída sem acordo no dia 31 de outubro.

Mão direita de Boris Johnson durante a campanha do referendo, Gove retirou seu apoio quando o ex-prefeito de Londres anunciou que desejava ser primeiro-ministro em 2016 para apresentar su própria candidatura antes de ser eliminado.

- Jeremy Hunt:

O ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, de 52 anos, defendeu a permanência na UE em 2016, antes de mudar de opinião decepcionado pela atitude "arrogante" de Bruxelas nas negociações.

Este ex-empresário que fala fluentemente japonês forjou a reputação de uma pessoa que não teme os desafios, após ter presidido durante seis anos o Serviço Nacional de Saúde (NHS) que atravessava uma profunda crise.

- Mark Harper:

O deputado Mark Harper, de 49 anos, se vangloria de ser o único candidato que não serviu no governo de May.

Ex-responsável da disciplina parlamentar do grupo conservador, considera que se deve adiar a data do Brexit para garantir uma saída com acordo. Contudo, se não conseguir o adiamento, estaria disposto a um Brexit brutal.

- Não! -

- Rory Stewart:

Ministro de Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart, de 46 anos, é um ex-funcionário do Ministério das Relações Exteriores que serviu no Iraque como governador adjunto da coalizão após a invasão americana em 2003 e cruzou o Afeganistão durante um mês em 2002.

- Matt Hancock:

Ex-economista do Banco de Inglaterra, o ministro da Saúde Matt Hancock, de 40 anos, é uma das estrelas ascendentes do Partido Conservador. Foi contrário ao Brexit no referendo de 2016 antes de mudar de lado e defender o acordo firmado por May com a UE.