Um morto em batida de helicóptero no topo de um prédio de Manhattan

Um helicóptero fez uma aterrissagem brusca de emergência nesta segunda-feira no topo de um arranha-céu em Manhattan e pegou fogo, deixando um morto, informaram os bombeiros, a polícia de Nova York e a televisão local.

A polícia informou em sua conta de Twitter que o helicóptero fez uma aterrissagem brutal no topo do edifício de 54 andares - onde fica a sede do banco BNP Paribas.

Sob uma chuva torrencial e neblina, "um helicóptero bateu contra um arranha-céu" situado no número 787 da Sétima Avenida, entre as ruas 51 e 52, disseram os bombeiros.

"O fogo foi apagado. Atualmente há uma fatalidade relatada", tuitou o corpo de bombeiros da cidade.

O edifício e a zona foram evacuados, constatou um jornalista da AFP no local.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, que foi até o local do acidente, disse que não havia sinais de que se tratasse de um atentado terrorista. Ele acrescentou que havia "vítimas" a bordo do helicóptero - sugerindo que o piloto foi a pessoa morta - e que houve um breve incêndio, mas que ninguém no prédio tinha ficado ferido.

"A informação preliminar é que houve um helicóptero que fez uma aterrissagem forçada, pouso de emergência ou aterrissou no telhado do prédio por uma razão ou outra", disse Cuomo. "As pessoas que estavam no prédio disseram que sentiram o prédio tremer."

O tráfego da Sétima Avenida foi interrompido na zona do acidente, que ocorreu por volta das 14h00 no horário local (16h00 em Brasília).