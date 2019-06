Comunicado do Business Wire :PVH Corp.

A PVH Corp. [NYSE:PVH], uma das maiores empresas de vestuário do mundo e proprietária de marcas icônicas, incluindo CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen,Speedo, e IZOD, anunciou hoje que Cheryl Abel-Hodges é a nova diretora executiva da Calvin Klein.

Abel-Hodges já havia ocupado o cargo de presidente do Grupo, da Calvin Klein North America e do The Underwear Group. Neste novo papel, ela responderá ao presidente da PVH, Stefan Larsson.

Steve Shiffman, ex-CEO, está deixando a empresa para buscar outros interesses.

"Tenho certeza de que Cheryl é a pessoa certa para liderar a marca CALVIN KLEIN. Suas fortes habilidades de gerenciamento, juntamente com seu histórico consistente de excelência operacional, proporcionarão uma direção forte para a equipe da Calvin Klein" , declarou o Presidente e CEO da PVH Corp., Emanuel Chirico. "Acredito que essa mudança de liderança, juntamente com nossas incríveis equipes de gerenciamento em todo o mundo, nos permitirá capturar o potencial de crescimento de longo prazo da marca."

Chirico acrescentou, "Quero agradecer a Steve por suas inúmeras contribuições para PVH, que incluiu a liderança de nossos negócios de varejo Calvin Klein e Heritage Brands, além de ter um papel fundamental como CEO no crescimento da marca CALVIN KLEIN ."

Desde que entrou em 2006 na PVH, Abel-Hodges ocupou vários cargos de liderança em toda a organização. Como presidente do Grupo Calvin Klein North America, ela ajudou a definir a direção estratégica da marca CALVIN KLEIN,focando na abordagem centrada no consumidor. No The Underwear Group, Abel-Hodges liderou o desenvolvimento da inovadora plataforma de roupas íntimas da PVH, supervisionando o design, o merchandising, o desenvolvimento de produtos e o planejamento de todos os negócios de roupa interior feminina da PVH.

Sobre a PVH Corp.

PVH é uma das empresas de moda e estilo de vida mais admiradas do mundo. Nós impulsionamos marcas que levam a moda para frente - para sempre. Nosso portfólio de marcas inclui os icônicos CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*,Warner's, Olgae Geoffrey Beenebem como a True & Co. Comercializamos uma variedade de produtos sob essas e outras marcas próprias e licenciadas nacional e internacionalmente conhecidas A PVH tem mais de 38.000 associados operando em mais de 40 países e US$ 9,7 bilhões anuais em receitas. Esse é o nosso poder. Esse é o poder da PVH.

*ASpeedoé uma marca que tem licença na América do Norte e no Caribe em perpetuidade da Speedo International Limited.

