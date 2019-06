Comunicado do Business Wire :SIAE MICROELETTRONICA

Infinera (NASDAQ: INFN) e SIAE MICROELETTRONICA, líder em comunicação sem fio, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de orquestração de serviços habilitada por Rede Definida por Software (SDN) de ponta em transporte IP / Comutação de Etiquetas Multiprotocolo (MPLS) integrado e domínios de transporte e micro-ondas / ondas milimétricas. Realizado em cooperação com uma importante operadora de telefonia móvel Trier 1, este teste demonstrou a capacidade das operadoras de rede em simplificar e automatizar operações automatizadas em vários domínios e com diversos fornecedores uma vez que as redes móveis evoluíram para suportar novos serviços 5G de alta capacidade e sensíveis à latência.

O teste contou com a perfeita interoperabilidade do controlador de domínio de micro-ondas SIAE MICROELETTRONICA SM-DC, controlador de domínio Infinera IP, plataforma de micro-ondas AGS20 Layer3 da SIAE MICROELETTRONICA, plataformas da Infinera Transcend Orchestrator e Infinera 8600 Smart Router, séries IP/MPLS. Ao alavancar interfaces de programação de aplicativos aberta e baseada em padrões, a solução de transporte IP / MPLS e micro-ondas forneceu uma estrutura de vários fornecedores e vários domínios a uma ampla diversidade de casos de uso de criação de serviços e gerenciamento de tráfego habilitados por SDN, incluindo:

-- Rede, descoberta de serviços e visualização, incluindo descoberta de inventário de elementos de rede, topologia de link (níveis 0-3) e serviços de rede (níveis 2-3)

-- Prestação de serviços de vários domínios de ponta, incluindo pseudowire Ethernet de nível 2 e redes privadas virtuais IP de nível 3 via links de microondas

-- Automação de circuito fechado e otimização de vários domínios, incluindo a modelagem automática de tráfego de nível IP com base na modulação de micro-ondas e nas alterações de largura de banda

Além de reduzir as despesas operacionais por meio de operações simplificadas e provisionamento de serviços, a solução integrada permite que as operadoras de rede reduzam as despesas de capital ao maximizar o uso da infraestrutura existente à medida que a capacidade do usuário final demanda escala.

"Esta solução se baseia em nossas soluções de roteador de borda Tier 1 amplamente implantadas e fornece um modo fácil de melhorar a eficiência operacional com uma abordagem evolutiva à migração SDN que aproveita a infraestrutura existente", disse Mikko Hannula, vice-presidente de engenharia e gestão de produtos da Infinera. "Nossa solução conjunta com a SIAE MICROELETTRONICA traz um novo nível de otimização de rede dinâmica a redes de vários domínios, multinível e de diversos fornecedores, reforçando os benefícios operacionais da rede aberta."

"Esta implementação demonstra como os recursos de rede podem ser destinados para configurar serviços em tempo real através de diferentes tecnologias de transporte e áreas de rede", disse Paolo Galbiati, Diretor de Gerenciamento de Linha de Produtos da SIAE MICROELETTRONICA. "Esta é uma prova de como a SDN pode realmente servir às operadoras para conformar suas redes e explorar totalmente o potencial da rede."

Sobre a SIAE MICROELETTRONICA A SIAE MICROELETTRONICA é líder em tecnologia de comunicação sem fio, oferecendo às operadoras soluções avançadas para transporte, serviços e design de micro-ondas e ondas milimétricas. A SIAE MICROELETTRONICA projeta e produz seus próprios componentes de RF, conectando-se ao laboratório de RF interno, instalações de recinto limpo e montagem completa do produto com a instalação de última geração 4.0 de SMT de fabricação inteligente. Informações: http://www.siaemic.com

Sobre a Infinera A Infinera é uma fornecedora global de soluções inovadoras de rede que permitem que as operadoras, operadoras de nuvem, governos e empresas dimensionem a largura de banda de rede, acelerem a inovação de serviços e automatizem as operações de rede. O portfólio de pacotes óticos de ponta da Infinera oferece economia e desempenho com liderança de mercado em aplicações de longa distância, submarinos, interconexão de centros de dados e transporte metropolitano. Para saber mais sobre a Infinera, acesse www.infinera.com, siga-nos no Twitter @Infinera e leia nossas últimas publicações no blog em www.infinera.com/blog.

A Infinera e o logotivpo da Infinera são marcas registradas da Infinera Corporation.

