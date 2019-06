Presidente Duque chega a Argentina em busca de comércio e investimento

O presidente da Colômbia, Iván Duque, chegou neste domingo a Buenos Aires, em sua primeira visita oficial a Argentina, para se reunir com seu par Mauricio Macri, com quem firmará acordos sobre comércio e investimentos.

Ao chegar, Duque disse que quer aumentar o comércio colombiano com a Argentina, estimular os investimentos nos dois países e assinar acordos em termos de indústrias, desenvolvimento agropecuário, ciência e tecnologia e luta contra a corrupção.

"Esta é uma visita importante, e espero que depois dela tenhamos muito mais atividade econômica em nosso país que seja proveniente da Argentina", disse no aeroporto a jornalistas.

A chegada de Duque ocorre no início da campanha eleitoral argentina para as presidenciais de outubro, nas que Macri aspira a conseguir um segundo mandato, e 72 horas depois da visita oficial do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Na segunda-feira, Duque terá um café da manhã com empresários argentinos e depois se reunirá com Macri na Casa Rosada, sede do poder executivo argentino.