As empresas americanas de defesa Raytheon e United Technologies anunciaram neste domingo um acordo de fusão.

"A transação criará um provedor de sistemas de primeiro nível com tecnologias avançadas para abordar segmentos rapidamente crescentes dentro do setor aeroespacial e de defesa", disseram as companhias em um comunicado conjunto, acrescentando que o novo conglomerado terá este ano vendas no valor de 74 bilhões de dólares.