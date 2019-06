Candidato do ex-presidente do Cazaquistão ganha eleição marcada por 500 prisões

O Cazaquistão elegeu no domingo o sucessor de Nursultan Nazarbayev, o homem forte do país por três décadas, segundo pesquisas de boca-de-urna, enquanto a polícia prendeu centenas de manifestantes da oposição.

A vitória do diplomata de carreira Kassym Jomart Tokayev nunca esteve em dúvida depois de ele ter recebido a bênção do poderoso Nazarbayev, que renunciou em março, mas mantém uma grande influência.

Tokayev, de 66 anos, obteve pouco mais de 70% dos votos, de acordo com dados do instituto de pesquisas Public Opinion, enquanto seu adversário mais próximo, Amirzhan Kosanov, obteve 15,4%.

Mas o dia foi marcado pelos maiores protestos que o país da maioria muçulmana viu em três anos, em resposta ao "boicote" do que os organizadores consideraram eleições fraudulentas.

"Cerca de 500 pessoas foram transferidas para delegacias de polícia nas cidades de Nur-Sultan e Almaty", disse o vice-ministro do Interior, Marat Kozhayev.

Um dos correspondentes da AFP chegou a ser detido, mas foi imediatamente libertado, enquanto outro teve seu equipamento de vídeo apreendido.

Dois jornalistas da Rádio Free Europe/Rádio Liberty - Petr Trotsenko, em Almaty, e Saniya Toiken, em Nur-Sultan - também foram presos e soltos na sequência, junto com Marius Fossum, do Comitê de Helsinque, a organização norueguesa de direitos humanos.

O opositor mais violento, o ex-banqueiro Mujtar Ablyazov, atualmente exilado, convocou protestos por todo país neste domingo.

- Primeira mulher candidata -

O sucessor designado e presidente interino, Kassym Jomart Tokayev, contava com o apoio do partido no poder e do ex-presidente, o qual mantém um papel fundamental no sistema político.

Nas eleições de 2015, Nazarbayev recebeu 98% dos votos.

O chefe da campanha de Tokayev, Maulen Achimbayev, disse que o candidato "receberá o apoio da maioria da população, mas esperar pelo número de Nursultan Nazarbayev seria inadequado".

A oposição participou do pleito com seis candidatos praticamente desconhecidos, mesmo que três deles tenham participado de um debate transmitido ao vivo pela televisão - o primeiro da história do país.

A eleição também marcou a primeira vez que uma mulher participa como candidata à presidência, com Daniya Yespayeva, que representa um pequena parte próxima ao governo.

Kassymhan Kapparov, diretor de um instituto de pesquisa local, o Escritório de Pesquisa Econômica do Cazaquistão, disse que o governo determinou que "todos os trabalhadores do setor público, médicos, professores e militantes que fazem campanha por Tokayev sejam pagos pelo orçamento do Estado".

"Não acho que podemos considerar estas eleições legítimas", disse Kapparov.