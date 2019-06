Milhares de manifestantes exigem renúncia do presidente no Haiti

Milhares de haitianos fizeram uma manifestação em Porto Príncipe no domingo para exigir a renúncia do presidente, Jovenel Moïse, acusado pelo Supremo Tribunal de Contas de estar no centro de um esquema de "apropriação indevida de fundos".

Precedidos por dezenas de manifestantes de motocicleta, os jovens participaram em grande número da marcha realizada em uma das principais ruas da capital do Haiti e convocada por partidos da oposição e organizações da sociedade civil.

Os manifestantes montaram pequenas barricadas de pneus queimados ao meio-dia, mas nenhum incidente foi relatado, apesar do forte policiamento.

"Exigimos que todos os dissipadores de dinheiro sejam julgados e punidos, seus bens confiscados e entregues ao Estado para projetos sérios de desenvolvimento, que o presidente renuncie e seja colocado à disposição da justiça", disse a ativista Vélina Charlier na marcha.