Venezuela abre parte de fronteira com Colômbia

Milhares de pessoas entraram ontem, 8, na Colômbia a partir da Venezuela depois que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, determinou na sexta-feira, 7, a reabertura de um do principais postos de fronteira, fechado havia quatro meses.



Venezuelanos formaram longas filas para entrar no país vizinho em busca de comida e remédios, usando duas pontes internacionais próximas à cidade de Cúcuta. Muitos produtos básicos já não são encontrados. Do lado colombiano, oficiais checavam documentos de quem queria entrar. Muitos carregavam crianças nos ombros.



O governo Maduro determinou o fechamento em fevereiro das fronteiras com a Colômbia, além de Brasil, Aruba e Curaçau, depois que a oposição tentou entregar comida e medicamentos na Venezuela. A maior parte dos mantimentos foi providenciada pelos Estados Unidos. A fronteira com o Brasil foi reaberta em maio.



De acordo com a ONU, 4 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015. Apenas nos últimos sete meses, o número chegou a 1 milhão, o que representa uma média de 5 mil por dia. A previsão é que o número chegue a 5 milhões até o fim de 2020.



Vistos



O governo venezuelano informou ontem que solicitará aos peruanos um visto para eles poderem entrar na Venezuela a partir do dia 15, mesma data em que os venezuelanos começarão a necessitar de visto para poder ingressar no Peru. "Tomamos a decisão para aplicar o princípio da reciprocidade", informou um comunicado divulgado pela chancelaria venezuelana. O Peru é o segundo país que mais recebeu venezuelanos que fogem da crise econômica, com 768 mil imigrantes. A Colômbia tem 1,3 milhão de venezuelanos, enquanto o Brasil, quinto destino dos venezuelanos, abriga 168 mil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.