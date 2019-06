O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), disse no sábado (8) que, na segunda-feira, "não haverá crise econômica" no México, após o acordo migratório com os Estados Unidos, que evitou a aplicação de tarifas sobre as exportações mexicanas.

"Na segunda-feira, não vai ter mais tarifas, não vai ter impostos, não vai ter crise econômica, ou financeira, no nosso país", disse López Obrador (AMLO) a milhares de simpatizantes reunidos na cidade fronteiriça de Tijuana.