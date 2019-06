Ciclistas nus tomam Cidade do México para conscientizar sobre uso do automóvel

Dezenas de ciclistas nus tomaram neste sábado as ruas da Cidade do México, uma megalópole de mais de 20 milhões de habitantes, em uma tentativa de conscientizar sobre o uso indiscriminado do automóvel e a necessidade de proteger ciclistas e pedestres.

Vários deles passearam em avenidas movimentadas da capital, como o Paseo de la Reforma, totalmente nus ou com roupa íntima e seus capacetes, chapéus ou máscaras tradicionais de luta livre mexicana.

Alguns deles traziam frases como "Cuidem do ciclista" pintadas em seus corpos, ou a sigla em inglês "WNBR", em referência ao evento conhecido como "Pedalada Pelada".

Na Cidade do México o uso da bicicleta como meio de transporte foi se estendendo pouco a pouco, ante os engarrafamentos contínuos nas ruas da cidade, provocados pelos cerca de quatro milhões de automóveis que circulam diariamente.

O evento na Cidade do México é parte de um movimento global que busca incentivar o uso das bicicletas nas grandes cidades e soluções mais sustentáveis.