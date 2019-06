Embaixador americano fiz que Israel não deve reter todas as partes da Cisjordânia

O embaixador dos EUA em Jerusalém, David Friedman, disse que Israel tem direito de reter partes da Cisjordânia, mas não todas.



Os comentários de Friedman foram feitos à uma entrevista publicada no The New York Times cerca de dois meses após o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometer começar a anexar partes da Cisjordânia.



Não está claro se o embaixador revelou um componente do tão esperado plano do governo Trump de paz no Oriente Médio.



Os palestinos querem um Estado na Cisjordânia e em Gaza, com capital no leste de Jerusalém. No ano passado, Washington anunciou que reconheceu a cidade como

Capital de Israel.



A maior parte do mundo considera os assentamentos israelenses na Cisjordânia e no leste de Jerusalém ilegal. Os palestinos condenaram as observações de Friedman e o grupo israelense Peace Now disse que ele era "um cavalo de Tróia em nome do colono direito", pedindo para que Trump demita-o. Fonte: Associated Press