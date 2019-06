Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos, anunciou hoje que publicará os valores históricos dos ativos sob gestão ("AUM") em ETFs vinculados aos seus índices, a partir do último dia de, e a média mensal para, maio de 2019 ou cerca de 14 de junho de 2019. As informações podem ser encontradas no link "AUM in ETFs Linked to MSCI Indexes" (AUM em ETFs vinculados aos índices MSCI) no site de relações com investidores da MSCI em http://ir.msci.com/aum-etf. Até nova ordem, a MSCI espera que os dados de AUM sejam publicados do meio do mês em diante. O aviso de uma nova data de publicação, se houver, será divulgado no primeiro dia útil do mês no mesmo site.

Sobre a MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, motivamos as melhores decisões de investimento ao permitir que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e construam, com confiança, portfólios mais eficientes. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança na indústria, que os clientes utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento.

Para saber mais, visite www.msci.com. MSCI#IR

Divulgação de sites e mídias sociais

A MSCI utiliza o seu site, incluindo o primeiro trimestre de atualização, blog, podcasts e canais de mídia social, além de sua conta corporativa do Twitter (@MSCI_Inc), como canais de distribuição de informações da empresa. As informações publicadas através destes canais podem ser consideradas relevantes. Dessa forma, os investidores devem monitorar estes canais, além de acompanhar os nossos comunicados à imprensa, arquivamentos junto à SEC, teleconferências públicas e webcasts. Além disso, é possível receber automaticamente alertas e outras informações sobre a MSCI por e-mail, inscrevendo o seu endereço de e-mail ao visitar a seção "Email Alerts Subscription" (Inscrição de alertas de e-mail) da página Investor Relations (Relações com investidores) da MSCI em http://ir.msci.com/alerts.cfm. O conteúdo do site da MSCI, incluindo a atualização do primeiro trimestre, blog, podcasts e canais de mídia social não são, no entanto, incorporados por referência a este comunicado.

