Maduro ordena reabrir fronteira com Colômbia

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta sexta-feira que autorizou a reabertura da fronteira com a Colômbia no estado de Táchira (oeste) a partir deste sábado.

"No exercício pleno da nossa soberania, ordenei a abertura dos postos na fronteira com a Colômbia no estado de Táchira, a partir deste sábado", informou o dirigente através do Twitter.

Maduro não precisou se as pontes limítrofes serão liberadas para o transporte terrestre, proibido desde agosto de 2015, após dois militares venezuelanos serem feridos por supostos contrabandistas.

Um dos três viadutos, conhecido como Tienditas, está bloqueado por contêineres e ainda não foi inaugurado.

Em outros pontos da fronteira, como Paraguachón, no estado de Zulia, está autorizado apenas o trânsito de pedestres.

Maduro ordenou o fechamento total das fronteiras terrestres com Brasil e Colômbia em fevereiro, diante da anunciada entrada de doações dos Estados Unidos a pedido do líder opositor Juan Guaidó.

A Força Armada - considerada a base de sustentação de Maduro - bloqueou as pontes binacionais e impediu a entrada da ajuda humanitária, em meio a distúrbios que deixaram sete mortos.

No dia 10 de maio passado, Maduro já havia decidido pela reabertura da fronteira terrestre com o Brasil.

As relações entre Venezuela e Colômbia estão rompidas desde o dia 23 de fevereiro, após o presidente Ivan Duque apoiar Guaidó em sua ofensiva contra Maduro. Os dois países têm uma fronteira comum de 2.219 km.

Numerosos venezuelanos cruzam diariamente a fronteira com a Colômbia por caminhos clandestinos para realizar compras na Colômbia, devido à profunda escassez de produtos básicos na Venezuela.