Trump anuncia acordo com México sobre imigração e suspende tarifas

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira que Estados Unidos e México chegaram a um acordo sobre imigração e que não haverá mais a imposição de tarifas contra os mexicanos envolvendo a questão.

"Tenho o prazer de lhes informar que os Estados Unidos obtiveram um acordo com o México. As tarifas programadas para serem implementadas na segunda-feira contra o México estão suspensas indefinidamente", escreveu o presidente no Twitter.

"O México, por sua vez, concordou em adotar medidas enérgicas para deter a maré de emigração através do México em direção à nossa fronteira sul. Isto se está fazendo para reduzir ou eliminar em grande medida a imigração ilegal que vem do México para os Estados Unidos".