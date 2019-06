Wall Street tem forte alta

Wall Street fechou uma semana sólida nesta sexta-feira, com a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) reduza as taxas de juros.

O índice industrial Dow Jones teve alta 1,02% a 25.983,94 unidades, fechando sua melhor semana do ano ao acumular alta de 4,7%. O tecnológico Nasdaq teve alta de 1,66%, a 7.742,10 pontos, somando 3,9% na semana. O S&P; 500 subiu 1,05%, a 2.873,34 unidades, e também teve sua melhor semana do ano.

Os dados do mercado de trabalho "facilitam para o Fed afrouxar sua política (monetária) neste mês, ou no que vem, se se intensificarem as tensões comerciais e o mercado acionário cai", disse o economia Ian Sheperdson da Pantheon Macroeconomics.

Após o mercado mostrar fraqueza, especula-se que o Fed reduzirá duas vezes os juros neste ano, talvez ainda neste mês. Seu objetivo é estimular o crescimento econômico.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos, caía a 2,084%, ante 2,117% de quinta.