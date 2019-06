O presidente russo Vladimir Putin denunciou nesta sexta-feira as tentativas de "excluir" dos mercados internacionais a gigante chinesa das telecomunicações Huawei, suspeita de espionagem pelas autoridades americanas.

Putin denunciou as "tentativas sem cerimônias de excluir a Huawei dos mercados internacionais", durante a sessão plenária do fórum econômico de São Petersburgo, principal reunião de negócios do país, na presença do presidente chinês Xi Jinping