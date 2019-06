Explosão danifica dois prédios residenciais e deixa ao menos 25 feridos na Suécia

Uma explosão destruiu dois prédios residenciais e deixou ao menos 25 pessoas feridas em Linkoping, cidade ao sul da Suécia, nesta sexta-feira, 7, informaram policiais e equipes médicas. A causa do incidente ainda não foi determinada, mas um esquadrão antibombas foi encaminhado ao local e a região foi cercada pela polícia. Autoridades afirmaram que uma investigação criminal foi aberta para apurar o caso.



"Até o momento, pudemos confirmar que há pessoas com ferimentos leves", disse o porta-voz da polícia local, Bjorn Oberg, acrescentando que ainda não há informações sobre suposta ligação com terrorismo.



A força da explosão quebrou janelas e destruiu varandas dos edifícios no centro de Linkoping, localizada cerca de 175 km ao sudoeste de Estocolmo. Um dos prédios tinha cinco andares e outro, quatro. (Com agências internacionais).