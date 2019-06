Comunicado do Business Wire :SoftBank Group Corp.

SoftBank Group Corp. ("SBG") anunciou hoje a nomeação de membros da equipe de gestão sênior do SoftBank Group International ("SBGI") e do SoftBank Latin America Fund (anteriormente denominado SoftBank Innovation Fund). O SBGI abarca a maioria das empresas operacionais do SBG, incluindo a Arm Limited, a Sprint, a Boston Dynamics, a Fortress, a SB Energy e a Brightstar. O SoftBank Latin America Fund, lançado em março de 2019, tem foco exclusivo no mercado de tecnologia latino-americano de rápido crescimento e é o maior fundo dedicado a esse setor na história da América Latina. Além disso, o SBGI está criando o SoftBank Tech Hub, com sede em Miami, que será responsável por introduzir e escalonar o portfólio global do SoftBank na América Latina.

Os novos membros da equipe de gestão sênior do SBGI e do SoftBank Latin America Fund ficarão em Miami e deverão se reportar a Marcelo Claure, diretor executivo do SoftBank Group International e diretor de operações do SoftBank Group. Os novos integrantes da equipe são:

-- Chris Cooper, que ocupará o cargo de diretor financeiro do SBGI. Cooper é um diretor financeiro experiente, com mais de 30 anos de experiência em finanças, fusões e aquisições, fundos e transações internacionais. Mais recentemente, foi diretor financeiro global e diretor de compliance da Sequoia Capital, onde liderou a estratégia financeira geral da empresa e supervisionou a expansão geográfica dos negócios, incluindo múltiplas captações de recursos.

-- Patricia Menendez-Cambo, que atuará como vice-diretora jurídica do SBGI e diretora jurídica do SoftBank Latin America Fund e do SoftBank Tech Hub. Patricia se une ao SoftBank proveniente do Greenberg Traurig, LLP, onde passou 25 anos e mais recentemente atuou como vice-presidente da empresa e como membro do comitê diretor, e antes atuou como presidente do escritório Corporativo Global. Também ajudou a fundar as áreas latino-americana e ibérica.

-- Francisco Sorrentino, que atuará como diretor de recursos humanos do SBGI e do SoftBank Latin America Fund. Sorrentino exerceu o cargo de vice-presidente da Microsoft América Latina e Caribe, em que atuou como membro das equipes de diretores globais da América Latina e de RH, dando suporte a todas as operações da Microsoft na região de 35 escritórios em 18 países, com um total de 2.700 funcionários.

-- Lee Bocker, que atuará como diretor de operações do SoftBank Latin America Fund. Lee vem para o SoftBank da TRG Management L.P., onde passou mais de 15 anos, e mais recentemente atuou como diretor de operações globais e sócio. Liderou também as iniciativas de expansão global da firma, inclusive abrindo escritórios latino-americanos no México, Peru, Uruguai e Brasil.

"É uma enorme satisfação recebermos Chris, Patricia, Francisco e Lee na equipe do SBGI, todos com experiência comprovada em suas respectivas áreas", disse Marcelo. "Os muitos anos de experiência que eles têm trabalhando em empresas globais complementarão o nosso grupo talentoso de profissionais de investimento. Tenho certeza de que reuni uma equipe incomparavelmente qualificada de gestores de categoria internacional para dar suporte ao nosso portfólio global de empresas operacionais e para auxiliar o SoftBank a expandir o seu foco na América Latina, enquanto continuamos a investir em empresas transformadoras na região, que estão trazendo inovação e transformações significativas."

Sobre o SoftBank Group

O SoftBank Group investe em tecnologia revolucionária para melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. O SoftBank Group é composto pelo SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), holding que abrange telecomunicações, serviços de internet, inteligência artificial (IA), robótica inteligente, internet das coisas (IoT) e fornecedores de tecnologia para energia limpa; a Arm Limited, principal empresa de propriedade intelectual de semicondutores do mundo; e o SoftBank Vision Fund, que está investindo cerca de US$ 100 bilhões para ajudar empreendedores revolucionários a transformar e criar novos mercados.

