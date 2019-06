Comunicado do Business Wire :DARMA Capital

Andrew Keys entra para a Digital Asset Risk Management Advisors (DARMA Capital) como sócio-gerente. A DARMA Capital administra atualmente mais de US$ 100 milhões de ativos digitais desde seu lançamento restrito no início de 2019. A meta da DARMA Capital é fornecer a geração alfa sistemática quantitativa de protocolos de blockchain Web3. O fundo principal da DARMA é um fundo Optimized Long Ether para investidores que desejam uma rede posicionada em ETH no longo prazo contra eventos negativos de flutuação de preços e acumular mais ether. Andrew ficará responsável pelo desenvolvimento de negócios e a estratégia de produtos da DARMA Capital,

Andrew Keys joins Digital Asset Risk Management Advisors (DARMA Capital) as Managing Partner. (Photo: Business Wire)

Os demais sócios da DARMA Capital são James Slazas, ex-chefe de mercados de capitais da ConsenSys, e John Slazas, fundador da JSTrading Services, uma empresa de análise de comercialização quantitativa. A ConsenSys é o primeiro cliente de gestão de riscos corporativos da DARMA. A DARMA Capital é um fundo de investimento registrado junto à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) como uma operadora de grupo de commodities (Commodity Pool Operator, CPO), consultora de comercialização de commodities (Commodity Trading Adviser, CTA) e membro da National Futures Association (NFA).

Antes de entrar para a DARMA Capital, Andrew havia cofundado a ConsenSys Capital. Ele também foi chefe de desenvolvimento de negócios globais da ConsenSys, a maior empresa de engenharia de software de Ethereum do mundo. Durante o mandato de Andrew na ConsenSys, estiveram entre suas responsabilidades ensinar bancos centrais e empresas da lista Fortune 500 a importância da tecnologia de blockchain na digitalização da economia global. Andrew também cocriou a primeira oferta de blockchain como serviço em Ethereum com a Microsoft e ajudou a iniciar a Enterprise Ethereum Alliance (EEA), uma iniciativa de código aberto dedicada a permear a tecnologia de Ethereum em ambientes empresariais. A EEA é hoje uma das maiores iniciativas de blockchain em código aberto em atuação.

Ao entrar para a DARMA Capital, Andrew declarou: "Estou muito entusiasmado para seguir amadurecendo o sistema de blockchain com a DARMA Capital. Nossa missão de geração alfa de sistemática quantitativa de protocolos Web3 ajudará empresas e instituições a gerenciarem riscos com eficácia no nascente e volátil ecossistema de blockchain. Ao se registrar junto à CFTC e contar com fornecedores de padrão internacional como a Greenberg Traurig como sua consultora jurídica, e a Opus como nossa administradora de recursos, planejamos ser o padrão ouro do investimento institucional".

Joseph Lubin, fundador e diretor executivo da ConsenSys, observou: "Como membro fundacional da ConsenSys Solutions, Andrew foi um importante fator de abertura do ecossistema Ethereum para o mundo empresarial. Como membro da comunidade Ethereum, Andrew tem sido amigo de muitos e unindo forças e vozes em diversas situações. Espero que o novo papel de Andrew na DARMA lhe permita seguir seu trabalho de fortalecer e promover a comunicação e a coesão em nosso ecossistema. E claro, estou muito feliz de ver Andrew e a brilhante equipe da DARMA continuar impressionando em matéria de desempenho".

Sobre a DARMA Capital

A DARMA é um fundo de investimento registrado junto à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) como uma operadora de grupo de commodities (Commodity Pool Operator, CPO), consultora de comercialização de commodities (Commodity Trading Adviser, CTA) e membro da National Futures Association (NFA). O fundo é uma estrutura master feeder de Cayman-Delaware com sociedade geral e consultoria de investimentos com base em Porto Rico. Todos os investidores são participantes elegíveis qualificados (Qualified Eligible Participants, QEP). Apoiam o fundo prestadores de serviços de padrão internacional como Greenberg Traurig e Walkers Global para consultoria jurídica, Duff & Phelps para conformidade e Opus Fund Services para a administração de recursos.

A empresa possui sede em Dorado, Porto Rico, com operações comerciais adicionais em Chicago e Dubai. Para saber mais, acesse www.darma.capital.

Divulgações

Este fundo só está disponível a participantes elegíveis qualificados. Um investidor deve considerar cuidadosamente os objetivos do investimento, riscos, taxas e despesas do fundo antes de investir. Para solicitar um memorando de posicionamento privado, envie um e-mail ainfo@darma.capital.

Este comunicado de imprensa é emitido unicamente para fins informativos e não constitui uma oferta ou solicitação de uma oferta, ou qualquer conselho ou recomendação, para a compra de instrumentos financeiros, e não pode ser interpretado como tal, tampouco servir como base para uma decisão de investimento.

Um investimento no fundo envolve riscos, inclusive a perda do capital principal. O fundo não é adequado a todos os investidores. O fundo é novo e possui um limitado histórico de operações. Antes de tomarem uma decisão de investimento, os possíveis investidores são aconselhados a ler cuidadosamente o memorando de oferta privada, o acordo de parceria limitada, os documentos de subscrição relacionados e consultar-se com seus respectivos consultores tributários, financeiros e jurídicos.

A DARMA LLC é membro da NFA e está sujeita a supervisão e avaliações regulatórias da NFA. A DARMA LLC se envolveu ou pode se envolver em transações de ativos digitais subjacentes ou spot in um fundo DARMA Optimized Long-ETH. Ainda que a NFA tenha jurisdição sobre a DARMA LLC e seu fundo DARMA Optimized Long-ETH, você deve estar ciente de que a NFA não possui autoridade de supervisão regulatória por produtos de ativos digitais subjacentes ou de mercado spot, ou por transações ou trocas de ativos digitais, custodiantes ou mercados. Você também deve estar ciente de que, considerando determinadas características materiais desses produtos - inclusive a falta de fonte de preços centralizada e a natureza nebulosa do mercado de ativos digitais -, não há atualmente nenhuma prática razoável ou aceitável para que a NFA verifique adequadamente a propriedade e o controle de um ativo digital ou a avaliação atribuída a um ativo digital pela DARMA LLC.

Claire Nishimura (787) 209-9354 investor-relations@darma.capital

