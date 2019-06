Rússia diz que não mudará de atitude para melhorar relações com Londres

A Rússia "não mudará de atitude", como pede o governo do Reino Unido para melhorar as relações entre os dois países, em seu pior momento desde o envenenamento em março de 2018 do ex-agente Serguei Skripal, afirmou o Kremlin.

"Não, não mudaremos de atitude, já que a Rússia deseja apenas relações benéficas, baseadas em interesses mútuos", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pelas agências russas.

"Não há nada repreensível nesta linha de conduta. Mas os que se comportam de outra maneira prejudicam as relações bilaterais e nós vemos as consequências", completou.

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu na quinta-feira para "virar a página no que diz respeito aos espiões" nas relações com o Reino Unido.

Londres não esperou e reagiu de imediato, destacando que para "ter uma relação diferente Moscou deve mudar de comportamento".