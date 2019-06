Comunicado do Business Wire :Xi'an Chanba Ecological District

Os antigos guerreiros de terracota também têm elementos de moda. Em Xi'an, uma das capitais antigas, foi realizado um desfile de moda no Pagode de Chang'an, no Distrito Ecológico de Chanba, onde os Guerreiros de Terracota saíram da história e brilharam com frescor e vivacidade. Xu Xiaoping, um famoso designer de moda na China, disse que o show foi inspirado nos Guerreiros de Terracota, com o penteado dos modelos originado das decorações de cabelo dos Guerreiros de Terracota. De fato, os Guerreiros de Terracota não tinham o "rosto cinzento". De acordo com a pesquisa textual dos historiadores, essas figuras tinham mais de uma dúzia de pigmentos, que incluíam vermelho, rosa, verde, laranja, amarelo e assim por diante. Após a escavação, eles perderam suas cores originais devido a mudanças ambientais. Wang Hongmin, diretor do desfile de moda, disse que o desfile de moda do Pagode Chang'an foi uma restauração das "cores originais" dos Guerreiros de Terracota.

Como uma grande cidade que outrora brilhou com esplendor na história mundial, Xi'an hoje em dia tornou-se uma cidade ecológica internacional, moderna, elegante e aberta, com profundas conotações históricas e culturais. (Photo: Business Wire)

Os rios Chanhe e Bahe testemunharam a antiga civilização da China, e agora adotam um estilo moderno. Localizado na parte leste de Xi'an, o Distrito Ecológico de Xi'an Chanba foi estabelecido em setembro de 2004, com uma área programada de 129 quilômetros quadrados. É o primeiro distrito ecológico nacional, zona nacional demonstração de proteção e restauração de ecossistemas aquáticos e uma zona nacional de demonstração ecológica verde no noroeste da China. Nos últimos 15 anos, através do controle contínuo, o Distrito Ecológico de Chanba se converteu uma "amostra ecológica" da coexistência harmoniosa entre águas e cidades, contribuindo com a "sabedoria chinesa" para o desenvolvimento verde global.

Como uma grande cidade que outrora brilhou com esplendor na história mundial, Xi'an hoje em dia tornou-se uma cidade ecológica internacional, moderna, elegante e aberta, com profundas conotações históricas e culturais. Com o objetivo de estabelecer um distrito internacional de convenções e exposições, o Distrito Ecológico de Xi'an Chanba está construindo o Centro Internacional de Convenções e Exposições da Rota da Seda, um complexo de convenções e exposições integrado à ecologização, internacionalização e intelectualização. O centro irá proporcionar uma plataforma abrangente de exibição, conferência, troca e transação para os países, regiões e cidades ao longo do Cinturão Econômico da Rota da Seda, criando uma nova plataforma de cooperação internacional e uma nova janela para a abertura.

