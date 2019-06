Comunicado do Business Wire :Spotify Technology S.A.

A Higher Ground, empresa de produção do presidente Barack Obama e de Michelle Obama, anunciou hoje uma parceria com o Spotify (NYSE: SPOT) para produzir podcasts exclusivamente para a plataforma. O casal Obama fundou a Higher Ground para produzir poderosas histórias que entretenham, informem e inspirem, e para revelar opiniões novas e diversas no setor de entretenimento. O Spotify, que superou recentemente a marca de 100 milhões de assinantes Premium e tem mais de 217 milhões de usuários ativos mensalmente, distribuirá os podcasts a públicos de todo o mundo.

De acordo com a parceria feita com a Higher Ground, o presidente e a Sra. Obama vão desenvolver, produzir e emprestar suas vozes para selecionar podcasts sobre os mais diferentes temas e conectá-los a ouvintes do mundo todo. O contrato plurianual será celebrado com a Higher Ground Audio, uma expansão da empresa de produção Higher Ground que supervisionará as atividades de podcast.

Quando o presidente e a Sra. Obama lançaram a Higher Ground em 2018 com uma parceria inicial com a Netflix, sua meta era criar conteúdo atraente que entretivesse e inspirasse os espectadores. Reconhecendo que o conteúdo pode ser consumido de várias formas, essa nova parceria lhes permitirá expandir o debate, informar e envolver o público diverso e amplo do Spotify.

"Nós sempre acreditamos no valor de conversas entretidas e que provoquem a reflexão", afirmou o presidente Obama. "Isso nos ajuda a desenvolver conexões uns com os outros e nos abrir a novas ideias. Estamos muito animados com a Higher Ground Audio porque os podcasts oferecem uma extraordinária oportunidade de promover o diálogo produtivo, fazer as pessoas sorrirem, pensarem e, felizmente, reunir a todos nós um pouco mais."

"Estamos adorando a oportunidade de amplificar vozes que costumam ser ignoradas ou totalmente silenciadas, e por meio do Spotify, podemos compartilhar essas histórias com o mundo", declarou Michelle Obama. "Esperamos que, com narrativas atraentes e inspiradoras, a Higher Ground Audio não só produza podcasts envolventes, mas também ajude as pessoas a se conectarem emocionalmente e abrirem suas mentes e corações."

"O presidente Barack Obama e Michelle Obama são duas das vozes mais importantes do mundo, e é um privilégio trabalhar com eles para identificar e compartilhar histórias que inspirarão nosso público global, que busca no Spotify conteúdo único e revolucionário", comentou Dawn Ostroff, diretor de conteúdo do Spotify. "Conectar pessoas a criadores originais e perspicazes - especialmente aqueles com a capacidade de destacar narrativas não representadas e indispensáveis - está no centro de nossa missão, e estamos muito entusiasmados não só por saber que o casal Obama produzirá conteúdo, mas que emprestará suas vozes a esse esforço."

Sobre a Higher Ground

Uma empresa de produção formada pelo presidente Barack Obama e por Michelle Obama, a Higher Ground se dedica a produzir poderosas histórias que entretenham, informem, inspirem e revelem opiniões novas e diversas no setor de entretenimento. A Higher Ground Productions possui um contrato plurianual com a Netflix para produzir uma grande variedade de séries em estilo documentário, roteirizadas ou não, além de filmes de narrativa e documentários em longa-metragem. A Higher Ground Audio possui um contrato plurianual com o Spotify para produzir uma série diversa de podcasts originais.

Sobre o Spotify

O Spotify transformou a reprodução de músicas para sempre quando o lançamos em 2008. Nossa missão é liberar o potencial da criatividade humana dando a milhões de artistas criativos a oportunidade de se sustentar com sua própria arte, e bilhões de fãs a oportunidade de curtir e se inspirar com esses criadores. Tudo que fazemos é por amor à música.

Descubra, gerencie e compartilhe mais de 50 milhões de faixas gratuitamente, ou faça upgrade para o Spotify Premium e tenha acesso a recursos exclusivos, como o modo off-line, qualidade de som aprimorada, o Spotify Connect e reprodução sem anúncios.

Hoje, somos o maior serviço de assinatura de streaming de áudio do mundo, com uma comunidade de 217 milhões de usuários, sendo 100 milhões de assinantes do Spotify Premium, em 79 mercados.

Para obter mais informações ou imagens, ou para contatar a equipe de imprensa, acesse nossa página de imprensa no endereço https://newsroom.spotify.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190606005956/pt/

Relações públicas para o Spotify: Dustee Jenkins - press@spotify.com

Contatos com a mídia para a Higher Ground: FRANK PR - 646.861.0843 Clare Anne Darragh - clareanne@frankpublicity.com Lina Plath - lina@frankpublicity.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.