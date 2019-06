Comunicado do Business Wire :Entrust Datacard

A Entrust Datacard, importante fornecedora de soluções confiáveis de tecnologia de identificação e emissão segura, concluiu sua previamente anunciada aquisição da nCipher Security, anteriormente da Thales, um negócio líder de mercado de módulos de segurança de hardware (hardware security module, HSM) de uso geral.

O mercado de HSM de uso geral está em rápido crescimento, impulsionado pela demanda global por mais segurança de dados e aplicativos, criptografia reforçada e regulamentos de privacidade como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e o regulamento de serviços eletrônicos de identificação, autenticação e confiança (electronic identification, authentication and trust services, eIDAS). Os HSMs oferecem os mais elevados níveis de segurança criptográfica e são implementados para minimizar os riscos à rede e à cibersegurança apresentados por serviços na nuvem, dispositivos de Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e outras iniciativas digitais.

"Temos a grande satisfação de concluir essa aquisição e trazer os talentos e tecnologias excepcionais da nCipher para o portfólio da Entrust Datacard. A necessidade de acesso a redes seguras e de integridade dos dados segue se multiplicando com a proliferação de dispositivos móveis, serviços na nuvem, dispositivos conectados de IoT e pagamentos digitais. O uso de HSMs está se expandindo em todos esses campos. Com a nCipher agora sendo parte de nosso portfólio de soluções, os clientes notarão benefícios com nossas ofertas ampliadas para os casos de uso mais sensíveis e com a mais elevada garantia", afirmou Todd Wilkinson, presidente e diretor executivo da Entrust Datacard.

HSMs de uso geral são o componente central das soluções da Entrust Datacard e parte inerente da infraestrutura de segurança das ofertas de infraestrutura de chave pública (public key infrastructure, PKI) e camada segura de sockets (secure sockets layer, SSL) da empresa. A Entrust Datacard oferecerá a solução nCipher com suas ofertas de PKI gerenciada e instalada, e com suas ofertas de credenciamento, autorização e gestão do ciclo de vida de dispositivos de IoT. Ao integrar a Entrust Datacard, a nCipher poderá ampliar seus recursos de conformidade a partir de hardware confiável para incluir identidades confiáveis e também seus recursos de nuvem para oferecer aos clientes soluções mais avançadas a partir das instalações de hospedagem segura da Entrust Datacard.

"Para a nCipher, é uma grande satisfação passar a fazer parte da talentosa equipe da Entrust Datacard. Essa aquisição expande rapidamente a presença global das soluções da nCipher e acelera nossa estratégia de ofertas 'como serviço'", declarou Cindy Provin, diretora executiva da nCipher Security. "HSMs proporcionam uma base de confiança para aplicações empresariais como PKI, blockchain, pagamentos móveis e assinatura de código. Como uma única empresa, a Entrust Datacard está posicionada para proteger com eficácia as informações sigilosas e aplicações de negócios essenciais de nossos clientes à medida que implementarem novas iniciativas digitais."

Mais de 300 funcionários da nCipher passam agora a integrar a equipe da Entrust Datacard. A nCipher Security continuará baseada em Sunrise, Flórida, com um centro de desenvolvimento de cibersegurança em Cambridge, no Reino Unido, e um centro de suporte a vendas em Hong Kong. Os termos adicionais da aquisição não foram divulgados.

Para saber mais sobre a aquisição da nCipher Security pela Entrust Datacard, acesse www.entrustdatacard.com/pages/ncipher-acquisition.

Sobre a nCipher Security

O ambiente digital em rápido movimento de hoje melhora a satisfação dos clientes, oferece vantagem competitiva e aumenta a eficiência operacional. Mas também multiplica os riscos à segurança.

A nCipher Security, líder no mercado de módulos de segurança de hardware (hardware security module, HSM) de uso geral, capacita organizações líderes mundiais oferecendo confiança, integridade e controle às suas aplicações e informações de negócios essenciais.

Nossas soluções criptográficas protegem tecnologias emergentes - nuvem, IoT, blockchain, pagamentos digitais - e ajudam a cumprir os novos requerimentos de conformidade, utilizando a mesma tecnologia comprovada da qual as organizações globais dependem atualmente para se protegerem contra ameaças a seus dados confidenciais, comunicações de rede e infraestrutura empresarial. Oferecemos confiança às suas aplicações de negócios essenciais, garantindo a integridade de seus dados e conferindo total controle hoje, amanhã e em todos os momentos. Para obter mais informações, acesse www.ncipher.com.

Sobre a Entrust Datacard Corporation

Consumidores, cidadãos e funcionários esperam cada vez mais que suas experiências ocorram em qualquer lugar e a qualquer momento, estejam eles fazendo compras, cruzando fronteiras, acessando serviços governamentais pela internet ou realizando login em redes corporativas. Celebrando 50 anos em 2019, a Entrust Datacard oferece tecnologias de identidade confiáveis e transações seguras que garantem a confiabilidade e a proteção dessas experiências. Suas soluções vão desde o mundo físico dos cartões financeiros, passaportes e carteiras de identificação até o domínio digital de autenticação, certificados e comunicações seguras. Com mais de 2.200 colaboradores em todo o mundo e uma rede de fortes parceiros globais, a Entrust Datacard atende a clientes em 150 países. Para obter mais informações, acesse www.entrustdatacard.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190606005945/pt/

Michelle Morgan-Nelsen Entrust Datacard, Relações públicas +1 952 988 1796 michelle.morgan-nelsen@entrustdatacard.com

Liz Harris nCipher Security, Comunicação Corporativa +44 7973 903648 Liz.Harris@ncipher.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.