Comunicado do Business Wire :Rahi Systems

A Rahi Systems completou duas novas aquisições que aumentam sua estratégia de ambiente integrado, uma abordagem holística que abrange todos os dispositivos e aplicações com os quais os usuários interagem e a tecnologia de apoio por trás dos bastidores. As aquisições também ampliam a capacidade da Rahi de oferecer soluções de infraestrutura de centros de dados altamente eficazes para clientes no mundo todo.

A aquisição da Serro LLC pela Rahi agrega conhecimento especializado no design de rede, automação, orquestração e infraestrutura de nuvem. A equipe da Serro oferece serviços de consultoria e implementação e serviços gerenciados 24x7 através seu Centro de Operações de Rede em Fremont, Califórnia. A sua criação e validação de listas técnicas, gestão de pedidos, preparação, serviços de entrega e integração complementam e aprimoram as capacidades logísticas e de distribuição global da Rahi.

"A rede é um componente-chave de nossa oferta de Ambiente Integrado. A habilidade de arquitetar a rede certa traz reais benefícios de negócios aos nossos clientes, incluindo aumento da eficácia, produtividade e resiliência", disse Tarun Raisoni, diretor executivo e cofundador da Rahi Systems. "A Serro tem uma equipe de engenheiros talentosos que podem oferecer este valor único aos nossos clientes. Estamos bastante entusiasmados de expandir a nossa capacidade de desenvolver redes seguras, confiáveis e escaláveis."

A PiTek, baseada na Austrália, oferece soluções de centro de dados únicas para pisos elevados, tetos estruturais, gestão de fluxo e barras blindadas de distribuição, juntamente com racks, gabinetes e produtos para contenção de corredor frio e quente. O fundador da PiTek, Tony Khoury é agora gerente geral da Rahi Systems na Austrália, ajudando a aumentar a presença da Rahi na região de rápido crescimento.

"Tony tem mais de 30 anos de experiência no setor de centro de dados e ele e sua equipe nos ajudarão a entregar soluções de infraestrutura de forma mais eficaz de modo que nossos clientes possam conquistar o mercado mais rapidamente", disse Raisoni. As soluções da PiTek complementarão nossa oferta atual de racks, gabinetes, unidades de resfriamento, cabeamento, componentes e acessórios, permitindo que possamos trazer uma maior variedade de soluções aos clientes em todo o mundo."

Para saber mais sobre a visão de negócios da Rahi, e para aprender mais sobre aquisições recentes, assista Rahi Updates.

A Rahi Systems oferece um conjunto de soluções e serviços que otimizam custo, desempenho, escalabilidade, gerenciabilidade e eficiência do ambiente integrado de hoje. Fundada em 2012 por empresários com profundo entendimento das necessidades e dos desafios de provedores de serviço, agências e empreendimentos governamentais, a empresa cresceu através de uma abordagem orientada por soluções, um extraordinário apoio e uma cultura de sucesso do cliente. A Rahi tem sede corporativa em Fremont, na Califórnia, com escritórios nos EUA, Índia, Hong Kong, Cingapura, China, Turquia, Irlanda, Países Baixos, Reino Unido, Japão e Austrália.

