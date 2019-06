Comunicado do Business Wire :ibex

A ibex, líder global em soluções de experiência do cliente, está expandindo sua presença com a abertura de três novas unidades nas Filipinas. Duas das unidades estão na região metropolitana de Manila e a terceira em Bohol, uma ilha provincial nas Filipinas. O anúncio acontece semanas depois de a ibex ter sido nomeada Empresa Nearshore do Ano pela Nearshore Americas, com base em sua posição de liderança em regiões próximas ao continente e o crescimento explosivo que a empresa está vivenciando atualmente na Jamaica e na Nicarágua.

"A ibex continua se definindo como líder em crescimento no espaço de BPO", disse Bob Dechant, diretor executivo da ibex. "O crescimento que estamos vivenciando é resultado do excelente desempenho, de uma excelente equipe de liderança e, o mais importante, de uma cultura corporativa em que os funcionários são valorizados e engajados. Isso nos permitiu conquistar novos clientes ao mesmo tempo que aumentamos nossa participação no mercado com nossos clientes atuais. "

A ibex prevê a contratação de 3.000 funcionários nos três locais. A empresa já possui três unidades na região metropolitana de Manila e uma em Davao. Isso elevará o número total de funcionários da ibex para mais de 10.000 nas Filipinas.

"As três novas unidades são o resultado do rápido crescimento de clientes", continuou Dechant. "Uma das unidades da região metropolitana de Manila será uma megaunidade para um de nossos maiores clientes e a outra será o local para os clientes adicionais que conquistamos recentemente. A terceira unidade em Bohol nos dá a oportunidade de ser o primeiro call-center localizado na região. Dado o alto nível de educação da força de trabalho, um cliente de nível internacional, o apoio excepcional do governo e um novo aeroporto internacional, a ibex está confiante em aumentar o setor de BPO nesta nova e importante região."

A unidade de Alabang será aberta em meados de junho e faz parte da região metropolitana de Manila e está ao sul da cidade. O que já foi um distrito agrícola, hoje é um centro comercial movimentado. A de Bohol será lançada no início de agosto. Bohol está localizado na região central de Visayas, e consiste na ilha principal e 75 ilhas menores vizinhas. O terceiro Cyberpark fica em um distrito chamado Cubao na cidade de Quezon, parte da província de Luzon na região metropolitana de Manila, e estará em operação no final de agosto.

Sobre a ibex

A ibex é uma empresa privada de tecnologia e envolvimento do cliente, especializada em ajudar marcas globais a adicionar, engajar e manter clientes. Com o CLX, o pacote Customer Lifecycle Experience, a ibex oferece uma tecnologia avançada de marketing digital, uma rede BPO mundial de 26 unidades e plataformas omnicanal CX para ajudar os clientes a acelerarem o crescimento, diminuírem custos e impulsionarem ativos de marca valiosos em qualquer lugar ao longo do ciclo de vida do cliente. A ibex está sediada em Washington, DC e atualmente tem mais de 19.000 funcionários.

