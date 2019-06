Petróleo fecha em alta

O petróleo fechou em alta nesta quinta-feira, após informações da imprensa indicarem que os EUA consideram adiar a aplicação de tarifas às importações mexicanas.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 61,67 dólares no mercado de Londres, um aumento de 1,04 dólar em relação a quarta.

Em Nova York, o petróleo WTI teve alta de 91 centavos, a 52,95 dólares por barril.

O valor do petróleo, que teria sofrido perdas na quarta-feira, se recuperou depois que a agência Bloomberg informou que Washington estaria disposta a dar mais tempo às negociações com o México.

Além disso, o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, disse que as negociações com Washington estão avançando.

O presidente Donald Trump está determinado a aplicar tarifas sobre produtos mexicanos a partir de segunda-feira, a menos que seu vizinho tome medidas para impedir a entrada ilegal de imigrantes nos Estados Unidos.

"Qualquer notícia positiva sobre o comércio, seja com a China ou com o México, é uma fonte de apoio para os mercados, incluindo o petróleo", disse Matt Smith.