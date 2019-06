Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc.

A Rockwell Automation (NYSE: ROK) anunciou hoje que Pam Murphy foi eleita membro de seu conselho de administração, com vigência a partir de 6 de junho de 2019. Murphy é diretora de operações da Infor, Inc., líder mundial em produtos de software empresarial na nuvem para empresas e mercados de setores específicos.

"Pam é uma comprovada líder global com uma sólida trajetória de sucesso, e temos a satisfação de contar com sua experiência em nosso talentoso e diverso conselho de administração", declarou Blake Moret, presidente do conselho e diretor executivo da Rockwell Automation. "À medida que aceleramos nossa estratégia de dar vida à empresa conectada (Connected Enterprise) para clientes de todo o mundo, a experiência de Pam em áreas como tecnologia, operações de negócios internacionais e finanças será de enorme benefício para a Rockwell Automation."

Murphy já ocupou os mais diversos cargos nas áreas de operações, finanças, vendas e consultoria na Europa e na América do Norte. Antes de assumir seu cargo atual em 2011, ela atuava como vice-presidente de operações corporativas sênior da Infor, tendo entrado na empresa em 2010. Previamente à Infor, Murphy esteve 11 anos na Oracle Corporation a cargo de operações de vendas globais, operações de consultoria na Europa, Oriente Médio, África, Austrália e Nova Zelândia, e finanças de campo para as unidades de negócios globais da Oracle. Antes da Oracle, ela oferecia estratégia, direção e consultoria a clientes da Andersen Consulting e da Arthur Andersen.

Murphy é membro do Instituto de Contadores Públicos da Irlanda e é formada em Contabilidade e Finanças pela Universidade de Cork, Irlanda.

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa dedicada a automação e informação industrial do mundo, torna seus clientes mais produtivos e o mundo mais sustentável. Sediada em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega 23 mil pessoas e atende clientes em mais de 80 países.

