Os presidentes do Brasil e da Argentina, Jair Bolsonaro e Mauricio Macri, afirmaram que um acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) é "iminente", ao fim de uma reunião nesta quinta-feira (6) em Buenos Aires.

"Estamos na iminência de fazer um acordo do Mercosul com a União Europeia", afirmou Bolsonaro durante a visita oficial. "Estamos muito perto de um acordo com a UE", confirmou Macri ao recebê-lo na Casa Rosada, sede da Presidência.