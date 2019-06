Trump tomará decisão sobre tarifas à China 'depois do G20'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta quinta-feira que tomará uma decisão sobre as tarifas americanas sobre produtos chineses depois da reunião do G20, prevista para o fim de junho no Japão.

"Tomarei essa decisão nas próximas duas semanas, provavelmente logo depois do G20", disse Trump à imprensa em Caen, no norte da França, durante uma reunião com o francês Emmanuel Macron.

Ele explicou que vai falar com o presidente chinês Xi Jinping durante a cúpula, 28 e 29 de junho.

"Vou me reunir com o presidente Xi, vamos ver o que acontecerá", acrescentou da Normandia, onde Trump participa nas comemorações do Dia D, 75 anos depois do Desembarque dos aliados nesta região no norte da França.

O presidente americano se referiu a sua ameaça de aumentar as tarifas aduaneiras sobre pouco mais de 300 bilhões de dólares em produtos importados da China pelos Estados Unidos.

O governo Trump, comprometido em uma batalha comercial e tecnológica com Pequim, introduziu em março de 2018 tarifas adicionais sobre o aço e o alumínio chineses. Gradualmente, começou a impor taxas de 25% sobre 250 bilhões de dólares em produtos adicionais.