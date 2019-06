Comunicado do Business Wire :NEC Corporation

Gavi, a Vaccine Alliance, a NEC Corporation e a Simprints Technology Ltd. assinaram um memorando de entendimento sobre o uso de biometria para aprimorar a cobertura de imunização em países em desenvolvimento.

Apesar do enorme progresso das últimas duas décadas, ainda há aproximadamente 20 milhões de crianças (*1) que não recebem uma rodada básica de vacinas no mundo, deixando-as expostas a algumas das doenças mais mortais que existem.

Uma causa-chave é o fato de somente a metade de todas as crianças com menos de 5 anos de idade na África subsaariana ser registrada ao nascer, deixando muitas sem uma identidade oficial. Isso torna difícil para os prestadores de assistência de saúde garantir que essas crianças recebam as vacinas que precisam na época correta.

Guiados pela experiência e pela especialização de Gavi em imunizações, este novo projeto combinará a tecnologia biométrica por impressão digital da Simprints e o mecanismo de autentificação reforçado da NEC a ajudar a criar identidades digitais para crianças com 1 a 5 anos de idade e impulsionar a cobertura de imunização em países em desenvolvimento.

Essa nova parceria empregará a primeira solução escalonável de identificação por impressão digital para dar às crianças com 1 a 5 anos de idade uma identidade digital ligada a um registro médico completo e preciso. Todos os registros biométricos serão armazenados pela Simprints, uma empresa social sem fins lucrativos do Reino Unido, depois que os responsáveis fornecerem consentimento livre e esclarecido para que as informações biométricas de suas crianças sejam colhidas.

Implementar este plano com extração e mecanismos de correspondência convencionais seria muito difícil, pois as impressões digitais de crianças pequenas tendem a ser borradas devido à sua maciez. O mecanismo de autentificação de impressão digital da NEC já superou esse problema com a otimização para impressão digital para crianças e o uso de imagens de impressões digitais feitas com scanners da Simprints. Essa combinação resultou em autenticação altamente precisa, com uma taxa de certificação de 99% (*2).

Os três parceiros vão começar a realizar a validação experimental do conceito da tecnologia em Bangladesh e Tanzânia no início de 2020. Se tiver êxito, o projeto passará então a ligar a identificação digital de crianças com seus registros de vacinação, ajudando os prestadores de atendimento de saúde a manter um controle preciso sobre quais crianças precisam ser vacinadas e quando.

Até o momento, Gavi contribuiu para a imunização de mais de 700 milhões de crianças nos países mais pobres do mundo, e estimadas 10 milhões de vidas foram salvas.

Essa iniciativa ajuda a promover o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 17 estabelecido pelas Nações Unidas.

