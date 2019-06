Comunicado do Business Wire :CGLytics

A Glass Lewis, fornecedora líder mundial de serviços de suporte de governança e engajamento, e a CGLytics, fornecedora líder de dados e análises de governança a nível mundial, anunciaram hoje uma expansão de sua parceria estratégica. A CGLytics servirá como provedora global de conjuntos de análises e dados de compensação para a Glass Lewis, com foco inicial nos mercados da América do Norte, Europa e Austrália.

Com base no sucesso da parceria europeia entre as empresas, a Glass Lewis utilizará agora os extensos dados de compensação da CGLytics em suas recomendações de pesquisa e voto por procuração sobre a remuneração de executivos e Say on Pay, e integrará os mesmos dados nas políticas de voto por procuração de investidores institucionais através de sua solução de gerenciamento de votos, Viewpoint.

A análise Say on Pay da Glass Lewis também estará disponível por meio da plataforma patenteada da CGLytics, oferecendo aos investidores, emissores, consultores e membros do conselho os mesmos dados, ferramentas e insights que a Glass Lewis usa para revisar e modelar os planos de remuneração de CEOs e executivos e se preparar para os compromissos com todas as partes interessadas. Combinando as políticas e metodologias patenteadas da Glass Lewis e os extensos dados e ferramentas analíticas da CGLytics, as duas empresas vão oferecerão a todos os participantes do mercado transparência e acesso sem precedentes à análise de compensação da Glass Lewis, que não estava amplamente disponível e é necessário para o sucesso da governança e administração na era digital moderna.

"O software e o conjunto de dados da CGLytics permitem que a equipe de pesquisa global da Glass Lewis estabeleça uma fonte de dados sólida e consistente para nossos analistas usarem no desenvolvimento de nossa análise e recomendações sobre as questões de compensação", disse Katherine Rabin, CEO da Glass Lewis. "Isso não apenas beneficiará nossos clientes investidores, que confiam em nós para proporcionar uma pesquisa detalhada e implementar com precisão suas políticas personalizadas, mas também os emissores corporativos que compram diretamente nossos relatórios de 'Proxy Paper' como parte importante de sua preparação para engajar os acionistas."

"Estamos entusiasmados por estender nossa parceria com a Glass Lewis, especialmente em um momento crítico em que corporações e investidores estão enfrentando demandas crescentes de várias partes por maior transparência e práticas de pagamento socialmente responsáveis e sustentáveis - todas elas são essenciais para manter uma boa governança moderna", comentou Aniel Mahabier, CEO da CGLytics. "Ao fazer uma parceria com a Glass Lewis, poderemos fornecer às corporações e seus investidores uma solução inigualável para avaliar as práticas de compensação. O extenso conjunto de ferramentas e o acesso aprimorado à metodologia patenteada da Glass Lewis ajudarão empresas e investidores a efetivamente conectar sua análise, compromisso e tomada de decisões, resultando em uma melhor administração e engajamento dos acionistas."

A Glass Lewis, fornecedora independente líder mundial de serviços de suporte de governança e engajamento, ajuda os investidores institucionais a entender e se conectar com empresas nas quais investem.

A CGLytics está transformando a forma como as decisões de governança corporativa são tomadas. Ao combinar o mais amplo conjunto de dados de governança corporativa com as ferramentas de análise mais abrangentes, a CGLytics capacita corporações, investidores e serviços profissionais para executar uma verificação instantânea de integridade da governança e tomar decisões mais bem informadas.

