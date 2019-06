Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

A Academia Mexicana de Cirurgia (Academia Mexicana de Cirugía A.C.), um órgão consultivo do governo federal mexicano, nomeou Joe Kiani um acadêmico honorário da organização. Kiani é o fundador da Masimo, criador da tecnologia de monitoramento não invasivo e da Patient Safety Movement Foundation. Sua indicação foi feita na 85.ª Cerimônia Acadêmica Anual, realizada em 4 de junho de 2019 no auditório da Academia Mexicana de Cirurgia.

A Academia Mexicana de Cirurgia se esforça para atingir a excelência em especialidades cirúrgicas por meio do contínuo desenvolvimento e vigilância de programas acadêmicos. Ela tem o compromisso de desenvolver a educação e a pesquisa em todos os campos cirúrgicos para manter a saúde de todos os mexicanos.

"É uma honra ser nomeado acadêmico honorário pela Academia Mexicana de Cirurgia, promover ainda mais os resultados para os pacientes e reduzir o custo do tratamento por meio de tecnologias avançadas e processos aprimorados", declarou Kiani. "A meta da Masimo e da Patient Safety Movement é criar soluções acionáveis para a segurança dos pacientes em todo o mundo e eliminar as mortes evitáveis de pacientes."

Anteriormente, no simpósio realizado pela Academia Mexicana de Cirurgia, Kiani debateu a importância da segurança do paciente e como assegurá-la. O Dr. David Mayer, diretor executivo da Patient Safety Movement Foundation - e outros -, abordou conquistas obtidas e propôs os próximos passos relacionados com a segurança do paciente e os diversos programas nacionais e internacionais em andamento.

Sobre a Patient Safety Movement

Mais de 200 mil pessoas morrem todos os anos em hospitais dos EUA, e 4,8 milhões em todo o mundo, de formas que poderiam ser evitadas. A Patient Safety Movement Foundation é uma organização global sem fins lucrativos que cria ferramentas gratuitas para pacientes e hospitais. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare com o objetivo de reduzir a ZERO o número de mortes evitáveis. Aprimorar a segurança do paciente exigirá um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, fornecedores de assistência à saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e contribuintes privados. A Patient Safety Movement Foundation trabalha com todas as partes interessadas para abordar os problemas com soluções acionáveis para a segurança dos pacientes. A fundação realiza também a Cúpula Mundial Anual de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente. A cúpula reúne algumas das melhores mentes do mundo para a realização de debates que estimulem pensamentos e novas ideias que desafiem o status quo. Ao apresentar soluções específicas e de alto impacto para superar os desafios de segurança dos pacientes, chamadas Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes, que incentivam empresas de tecnologia médica a compartilharem os dados sobre a compra de seus produtos e convocam hospitais a se comprometerem a implementar soluções acionáveis para a segurança dos pacientes, a Patient Safety Movement Foundation trabalha para atingir a meta de reduzir a ZERO as mortes evitáveis. Acesse patientsafetymovement.org.

