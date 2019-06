China concede quatro licenças 5G

O governo chinês concedeu nesta quinta-feira licenças de telefonia móvel 5G a quatro empresas nacionais, em mais uma etapa de seu objetivo de liderar a próxima geração das telecomunicações.

O 5G é a nova geração de internet móvel que oferece uma velocidade maior de transferência de dados e deve possibilitar tecnologias como os carros autônomos ou o diagnóstico médico à distância.

As empresas estatais contempladas são China Telecom, China Mobile, China Unicom e China Broadcasting Network Corporation, informou o ministério da Indústria e Tecnologia da Informação.

O grupo chinês de telecomunicações Huawei é líder mundial no desenvolvimento do 5G, mas suas ambições enfrentam a oposição do governo dos Estados Unidos, que pediu a outros países que boicotem a empresa por acusações de espionagem.