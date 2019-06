Governo do Sudão afirma que repressão não deixou mais de 46 mortos

A repressão ao movimento de protesto esta semana no Sudão "não deixou mais do que 46 mortos", afirmou nesta quinta-feira o governo em seu primeiro balanço oficial, rebatendo os números divulgados por um comitê próximo aos opositores.

O ministério da Saúde "desmente que o número de mortes nos recentes eventos tenha alcançado 100 e afirma que não supera 46", anunciou a agência oficial Suna.

De acordo com o comitê de médicos próximo aos manifestantes, 108 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas desde segunda-feira, dia em que as autoridades dispersaram com violência um acampamento da oposição em Cartum.

O Sudão é cenário desde dezembro de uma inédita revolta popular, que provocou a destituição pelo exército do ex-presidente Omar al-Bashir em 11 de abril.

Mas a mobilização prosseguiu, já que os manifestantes exigem a entrega do poder aos civis.