Comunicado do Business Wire :Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) e a Sensire Ltd. anunciam que fecharam um acordo para que a Yokogawa tenha uma participação de EUR6 milhões na empresa finlandesa e comece a colaborar no campo de monitoramento da cadeia de abastecimento refrigerado. Através dessa iniciativa, as duas empresas visam desenvolver e fornecer novos serviços que combinem a arquitetura da Internet Industrial das Coisas (IIoT) da Yokogawa, os serviços de IIoT baseado em assinaturas desenvolvidos pela sua subsidiária amnimo Inc. e as soluções de monitoramento de temperatura da cadeia de abastecimento refrigerado da Sensire.

A demanda por soluções que facilitem o transporte de itens perecíveis com temperatura controlada, desde o ponto de origem ao ponto do consumo, está em alta e essa necessidade é maior para produtos alimentícios e farmacêuticos que exigem rígido controle de temperatura.

A Sensire Ltd. oferece uma série completa de soluções especializadas para o monitoramento de temperatura, principalmente para a cadeia de abastecimento refrigerado. Os sensores compactos e eficientes em termos de energia coletam e transmitem os dados de temperatura para a nuvem, podendo ser acessados através de PCs e dispositivos móveis. Compatíveis com uma ampla gama de protocolos de comunicação adequados para aplicações de transporte terrestre, marítimo e aéreo, as soluções da Sensire asseguram o acesso aos dados de monitoramento contínuo em tempo real, oferecendo informações de qualidade e conformidade vitais, onde e quando necessárias.

A Yokogawa está desenvolvendo uma arquitetura IIoT baseada em nuvem em colaboração com a Microsoft Corporation dos Estados Unidos e, com base nisso, está começando a fornecer soluções para o monitoramento remoto de grandezas físicas. Além disso, a unidade de negócios amnimo Inc. da Yokogawa está desenvolvendo serviços de IIoT que usam essa arquitetura para fornecer acesso aos dados não somente das plantas de manufatura, mas também de muitos outros tipos de instalações e situações, com o objetivo de fornecer medição como serviço (Measurement as a Service, MaaS) baseada em assinatura.

Tendo adquirido 35,2% de participação na Sensire, a Yokogawa agora é a maior acionista dessa empresa. Usando o know-how e a rede global da Yokogawa, as duas companhias trabalharão juntas para desenvolver novas soluções de monitoramento de temperatura para a cadeia de abastecimento refrigerado e outros serviços de logística e expandir esse negócio.

"Com base em seu plano de negócio de médio prazo, Transformation 2020, a Yokogawa agora está explorando novos modelos de negócio como, por exemplo, receita recorrente, enquanto também visa expandir seu negócio nas indústrias farmacêuticas e de alimentos. Estou convencido de que as soluções da Sensire vão acelerar esses esforços e eu confio que seremos capazes de oferecer novo valor às aplicações onde o controle de temperatura preciso é essencial ao combinar as tecnologias das duas empresas", comentou Tsuyoshi Abe, vice-presidente sênior da Yokogawa e chefe do departamento de marketing da empresa.

"Eu acredito que essa colaboração com a Yokogawa nos fornecerá uma oportunidade para expandir o negócio globalmente e assegurar a transição para a próxima geração de arquitetura em nuvem. Estamos ansiosos para tornar as últimas e melhores soluções para cadeia de abastecimento refrigerado disponíveis para os clientes em uma gama maior de indústrias e aplicações", acrescentou JP Asikainen, fundador e CEO da Sensire.

Sobre a Yokogawa Fundada em 1915, a Yokogawa desenvolve atividades abrangentes nas áreas de medição, controle e informação. O negócio de automação industrial oferece produtos, serviços e soluções essenciais a uma ampla variedade de indústrias de processo, incluindo petróleo, produtos químicos, gás natural, energia, ferro e aço, bem como papel e celulose. Com o negócio de inovação da vida, a empresa procura melhorar radicalmente a produtividade nas cadeias de valor das indústrias farmacêutica e alimentícia. Os negócios de teste e medição, aviação, entre outros, continuam a fornecer instrumentos e equipamentos essenciais com precisão e confiabilidade líderes do setor. A Yokogawa co-inova com seus clientes por meio de uma rede global de 113 empresas em 60 países, alcançando US$ 3,6 bilhões em vendas no ano fiscal de 2018. Para obter informações adicionais, acesse www.yokogawa.com.

Sobre a Sensire Sensire Ltd., fundada em 2007 pelo CEO JP Asikainen, oferece produtos abrangentes de monitoramento em tempo real, automatizados e sem fio, que atendem globalmente a cadeia de abastecimento com temperatura controlada. As soluções de tecnologia IoT da empresa ajudam a fornecer melhor qualidade e segurança em diversas operações da cadeia de abastecimento refrigerado, desde as aplicações na indústria alimentícia até a logística farmacêutica, bem como em diversas instalações de cuidados de saúde sensíveis à temperatura. A Sensire está comprometida em ser um líder inovador em tecnologia de IoT para a cadeia de abastecimento refrigerado para oferecer os produtos e serviços melhores da categoria aos seus clientes. Com sede em Joensuu, Finlândia, a receita da empresa no ano fiscal de 2018 foi de 1,5 milhão de euros. Para obter mais informações, visite www.sensire.com.

Os nomes das empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos mencionados neste texto são marcas registradas ou marcas comerciais da Yokogawa Electric Corporation, Sensire Ltd., ou de seus respectivos titulares.

