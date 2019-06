Guaches de Dali são leiloados por 1,2 milhão de euros

Quinze guaches sobre papel pintados por Salvador Dalí foram arrematados em Paris por 1,2 milhão de euros, anunciou na noite desta quarta-feira a casa francesa de leilões de arte Artcurial.

Os guaches foram pintados por Dalí entre 1959 e 1976 como cartões de bons votos para um laboratório farmacêutico espanhol. Não pertencem ao período surrealista, o mais valorizado do artista, e estavam na Fundação Dalí, em Figueras.

O laboratório Hoechst Ibérica encomendou os guaches para ilustrar os cartões enviados a seus clientes.

As pequenas obras trazem temas recorrentes do imaginário do pintor catalão, como a metamorfose da crisálida ou Don Quixote.