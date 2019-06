Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa (NYSE: V) anunciou hoje um novo acordo estratégico com a Western Union (NYSE: WU), líder mundial em movimentação de dinheiro internacional e em diferentes moedas. A Western Union implementará o Visa Direct, a plataforma de pagamentos por push em tempo real1 da Visa, em um esforço para proporcionar velocidade e transparência ao processo de envio de dinheiro por todo o mundo. Essa colaboração reforça o compromisso da Visa de modernizar a forma como são feitos pagamentos no mundo inteiro. Depois que o Visa Direct estiver implementado na Western Union, a empresa poderá oferecer aos clientes um serviço de remessa a cartões mais ágil e com mais transparência, além de uma experiência do usuário superior tanto para quem envia como para quem recebe. A Western Union e a Visa têm em comum uma visão moderna para a movimentação de dinheiro. Esse serviço ampliado busca tornar pagamentos internacionais mais confiáveis e eficientes do que antes.

Cerca de US$ 80 trilhões são enviados por meio de transferências ou depósitos bancários hoje em todo o mundo2, mas o processo é mais difícil e complexo do que deveria ser. O dinheiro pode levar dias para chegar por causa de métodos desatualizados, complexos e caros. 85% de todas as transações ainda ocorrem em dinheiro em espécie ou outra moeda física3. A digitalização e a melhoria dessas soluções são a base das estratégias de modernização de pagamentos da Visa e da Western Union.

"Juntos, o Visa Direct e a Western Union estão colaborando com planos de alcançar pagamentos internacionais em tempo real4 para pessoas físicas e jurídicas em mais de 200 países e territórios, e em mais de 130 moedas diferentes", comentou Bill Sheley, chefe global de pagamentos por push da Visa. "Esse novo relacionamento estratégico com a Western Union combina os recursos líderes de mercado da maior fornecedora mundial de remessas com o alcance global, os recursos de gestão de riscos e a escala de operações da Visa para oferecer propostas de valor e experiências de usuário excepcionais a pessoas que enviam e recebem dinheiro mundo afora."

"A Western Union possui a maior rede varejista de transferência de dinheiro, e este acordo representa um importante marco para nossa rede de pagamentos, combinando o melhor da Visa e os recursos internacionais da Western Union para oferecer uma plataforma de pagamentos de padrão internacional", afirmou Jean Claude Farah, vice-presidente executivo da Western Union. "Esta colaboração proporciona a nossos clientes uma plataforma rápida, intuitiva e confiável para enviar recursos a bilhões de contas aptas no mundo todo."

Em 2018, a Western Union realizou mais de 800 milhões de transações para consumidores e clientes empresariais. Seu compromisso com a inovação e a praticidade a levou a desenvolver e investir em novas formas de enviar dinheiro por canais digitais e móveis.

A Visa se dedica a melhorar e modernizar os pagamentos internacionais. Além dessa nova colaboração, no mês passado, a Visa anunciou a aquisição do controle acionário da Earthport, uma empresa que oferece serviços de pagamentos internacionais. A aquisição da Earthport é uma extensão da estratégia internacional mais ampla da Visa e algo complementar ao Visa Direct e a nossas parcerias atuais.

Sobre a Western Union

A empresa Western Union (NYSE: WU) é líder global em movimentação e câmbio de dinheiro entre fronteiras. Nossa plataforma omnicanal conecta os mundos digital e físico e possibilita a consumidores e empresas enviar e receber dinheiro e fazer pagamentos com rapidez, facilidade e confiabilidade. Em 31 de março de 2019, nossa rede contava com mais de 550 mil agências de varejo oferecendo serviços das marcas Western Union, Vigo ou Orlandi Valuta em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de enviar dinheiro a bilhões de contas. Além disso, o site westernunion.com, nosso canal de mais rápido crescimento em 2018, está disponível em mais de 70 países, bem como territórios adicionais, para movimentar dinheiro em todo o mundo. Com alcance global, a Western Union movimenta dinheiro para melhor conectar famílias, amigos e empresas, permitir inclusão financeira e apoiar o crescimento econômico. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

Sobre a Visa Inc.

A Visa Inc. (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, confiável e segura, permitindo o desenvolvimento de pessoas, empresas e economias. A VisaNet, nossa rede de processamento global avançada, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo, e é capaz de processar mais de 65 mil mensagens de transação por segundo. O enfoque incansável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e uma força de impulsão por trás do sonho de um futuro sem dinheiro em espécie para todos e por toda parte. À medida que o mundo se afasta do analógico e se torna digital, a Visa está aplicando sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para consultar mais informações, acesse Sobre a Visa, visacorporate.tumblr.com e @VisaNews.

