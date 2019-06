Comunicado do Business Wire :Solera Holdings

É com muito orgulho que o fundador, ex-presidente e diretor executivo, Tony Aquila da Solera Holdings, deixa a Solera Holdings, Inc. ("Solera") como a líder global de software e dados de gestão de riscos e ativos e como as proeminentes soluções de serviço (SaaS) para os setores automotivo e de seguros. Ele anunciou sua aposentadoria da Solera e seu apoio total ao novo diretor executivo, Jeff Tarr, que irá substituí-lo.

Desde 2005, Aquila concretizou uma evolução digital do setor de seguros, começando com o processamento de reivindicações de seguro. Durante o mandato de Aquila, a empresa se tornou uma gigante global, empregando mais de 7 mil funcionários em 93 países.

Hoje, as ofertas da Solera unem seguradoras, fabricantes de equipamentos originais, distribuidores e participantes através da cadeia de suprimentos, criando um mercado digital que possibilita aos clientes gerenciarem o ciclo de vida completo de seus veículos em uma plataforma única.

"É sempre uma decisão difícil deixar um local tão especial como a Solera, mas estou profissionalmente pronto para o meu próximo capítulo", disse Aquila. "Terei sempre muito orgulho do que realizamos na Solera. Desejo muito sucesso ao meu novo diretor executivo e diretor do conselho, Jeff Tarr, e à maravilhosa equipe da Solera conforme eles embarcam rumo a um futuro bastante brilhante".

Sobre a Solera

A Solera é líder global na gestão de riscos e ativos e soluções de software como serviço (SaaS) para os setores automotivo e de seguros. A Solera é ativa em mais de 90 países em seis continentes. A Solera tem mais de 235 mil clientes e parceiros, inclusive muitas das maiores empresas de seguro de bens e responsabilidades norte-americanas e europeias e a maior parte dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs), como também governos nacionais, instituições financeiras, distribuidoras de veículos, oficinas mecânicas, empórios de sucatas e compradores e vendedores de veículos. Para obter outras informações, acesse www.solera.com.

Sobre Tony Aquila

Tony Aquila é um inventor com mais de 100 patentes, um empreendedor serial e negociador, tendo realizado mais de 70 transações de valor transacional de US$ 15 bilhões. Antes de fundar a Solera, Aquila serviu em funções executivas na Mitchell International, Inc.; Ensera, Inc.; e MaxMeyer. Em 2013, Aquila recebeu o prêmio "2013 Entrepreneur of the Year" da Ernst & Young na categoria Tecnologia.

