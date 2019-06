Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em alta nesta quarta-feira pela segunda sessão consecutiva, sustentada por bons dados do setor de serviços dos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,82%, a 25.539,57 unidades, o tecnológico Nasdaq avançou 0,64%, a 7.575,48, e o S&P; 500 aumentou 0,82%, a 2.826,15 unidades.

Além do bom desempenho do setor de serviços em maio, os investidores est]ao estimulados por declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, que reconheceu que os juros podem diminuir.

"A virada cautelosa do Fed foi o principal impulsionador do ânimo dos investidores, mas, na medida em que não se alcancem avanços na disputa entre China e Estados Unidos, a volatilidade pode voltar", alertou em nota Ken Berman, analista da Gorilla Trades.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos era de 2,128%, contra 2,129% da véspera.

bur /gm/ll