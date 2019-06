Novos benefícios e redução de impostos na Grécia são preocupantes, diz UE

A Comissão Europeia manifestou preocupação com o impacto que os novos benefícios e a redução de impostos sobre vendas na Grécia podem ter sobre os compromissos de austeridade do país.



Segundo as autoridades europeias, as medidas de socorro definidas pelo governo da Grécia colocam as metas orçamentárias em risco. Ao receber ajuda financeira, Atenas se comprometeu com superávits orçamentários nos próximos anos, de forma a continuar arcando com os custos da dívida. Autoridades gregas insistem que as metas do orçamento são realistas.



O relatório da Comissão afirmou também que os pagamentos extras de previdência recém-adotados vão aumentar os gastos da Grécia com essa área - que já são os mais altos da União Europeia.



Os benefícios e reduções nos impostos sobre vendas foram anunciados pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras pouco antes das eleições para o Parlamento Europeu no mês passado - em que seu partido sofreu uma grande derrota que o forçou a convocar uma eleição antecipada para 7 de julho. Fonte: Associated Press.