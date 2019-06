Google apela contra multa de € 1,5 bilhão imposta pela UE

O Google anunciou que irá recorrer à multa de € 1,5 bilhão imposta pela União Europeia em março deste ano. Segundo a autoridade, a empresa foi punida por abusar de sua posição dominante no mercado para forçar sites de terceiros a usarem seu serviço de publicidade Google AdSense, que coloca e administra anúncios em páginas na web.



De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a União Europeia investiga o caso desde 2016, focando nos contratos do Google com sites que recebiam anúncios via AdSense – o acordo era exclusivo, ou seja, não permitia que esses sites recebessem anúncios de plataformas publicitárias concorrentes às do Google.



A multa de € 1,5 bilhão foi a terceira punição que a União Europeia aplicou contra o Google por práticas anticompetitivas. As três multas, que lideram o ranking das maiores ações antitruste já impostas pela União Europeia, somam o valor de € 8,2 bilhões (US$ 9,3 bilhões).



Assim como empresas como Apple e Facebook, o Google está na mira de autoridades por questões antitruste. O Congresso americano, o Departamento de Justiça e a Comissão Federal do Comércio vão investigar ações anticompetitivas de empresas de tecnologia. Nesta segunda-feira, 3, a ameaça de investigação fez com que as companhias perdessem US$ 131 bilhões em valor de mercado na bolsa de valores americana.