Comunicado do Business Wire :U7 Alliance

Esta aliança internacional única de presidentes de universidades irá realizar sua primeira cúpula mundial em Paris de 9 e 10 de julho de 2019, sob o alto patrocínio do Presidente da República da França, Emmanuel Macron.

Esta reunião de cúpula inaugural de 2019 abordará cinco grandes desafios globais: o papel fundamental das universidades em um mundo global, as mudanças climáticas e a energia mais limpa, a desigualdade e as sociedades polarizadas, as transformações tecnológicas e o envolvimento e o impacto da comunidade.

A U7 Alliance é uma aliança internacional de presidentes de universidades que irá se envolver tanto em discussões quanto em ações concretas ao assumir compromissos que as universidades podem assumir para enfrentar os desafios globais mais urgentes em um contexto multilateral. É a primeira aliança de presidentes de universidades que visa estruturar e promover seu papel como atores globais em toda a agenda multilateral.

No contexto desta aliança, os presidentes de universidades farão um balanço de sua responsabilidade cívica e social única como atores globais, e irão se comprometer a tomar medidas concretas dentro de suas instituições para um impacto local, regional e mundial. Os membros fundadores da U7 Alliance concordaram em se reunir anualmente em uma reunião de cúpula anual para discutir uma agenda comum e estabelecer um espaço para a ação das universidades no panorama global de hoje.

Como a França ocupa a presidência francesa do G7 em 2019 e procura promover o papel das universidades na agenda multilateral, a primeira reunião de cúpula da U7 Alliance será realizada na França de 9 a 10 de julho de 2019, sob o alto patrocínio de Emmanuel Macron, antes da reunião final dos 'sous-sherpas' que irá ocorrer de 11 a 12 de julho em Paris. Para esta reunião de cúpula inaugural de 2019, participarão universidades dos países do G7, sendo que convites especiais serão estendidos a instituições em 14 países (Marrocos, Senegal, Costa do Marfim, Quênia, Nigéria, Gana, África do Sul, Austrália, Índia, Coréia do Sul, Singapura, México e Argentina). Estas mais de 45 universidades representam mais de 2 milhões de estudantes no mundo.

A reunião de cúpula será concluída com uma série de compromissos concretos e apresentada ao Presidente Macron, conforme discussões mais amplas do G7 a serem realizadas em Biarritz.

Para ver a lista dos membros da U7 Alliance, clique aqui

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190605005858/pt/

Contato de mídia: Marie Frocrain -marie.frocrain@sciencespo.fr- +33 1 49 54 37 71

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.