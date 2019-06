Comunicado do Business Wire :Zynga

A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), uma líder global em entretenimento interativo, anunciou hoje o lançamento de seu jogo dinâmico no estilo batalha real, o Tiny Royale?, disponível exclusivamente na nova plataforma de jogos multijogador em tempo real da Snap Inc's (NYSE: SNAP), batizada Snap Games.

O Tiny Royale?é um jogo de tiro multijogador com visão aérea que reinventa a experiência do estilo batalha real para a plataforma Snapchat. O Tiny Royale? permite que os jogadores personalizem os personagens e joguem com amigos ou sozinhos em rodadas rápidas de dois minutos para pilhar recursos e atirar até a vitória. Os jogos podem acontecer com até 30 jogadores por vez, formando esquadrões com até quatro amigos. Conforme avança, o jogador pode desbloquear personagens e coletar armas e pacotes regeneradores de vida enquanto o mapa encolhe durante a partida até que reste apenas um jogador ou equipe.

"Estamos empolgadíssimos por sermos uma das primeiras empresas a lançar uma experiência de jogo no Snapchat", afirmou Bernard Kim, presidente de publicidade da Zynga. "É raro que os desenvolvedores de jogos tenham a oportunidade de criar uma experiência completamente nova em uma plataforma emergente, e nossa equipe ficou empolgada para repensar o gênero batalha real e transformá-lo em um jogo dinâmico desenvolvido para brilhar na Snap Games".

"A Snap Games foi concebida para explorar novas maneiras para que amigos joguem juntos, e o Tiny Royale? é o exemplo perfeito disso", afirmou Will Wu, diretor da Snap Games na Snap. "Agarramos a chance de ter uma líder global em jogos para plataformas móveis como a Zynga desenvolvendo para a nossa plataforma, e estamos ansiosos para ver o que nossa comunidade pensa sobre essa nova maneira de conexão".

A Snap Games foi projetada para partidas móveis sincronizadas entre amigos e tem como base o avançado mecanismo de jogos PlayCanvas. A plataforma, lançada em abril, oferece uma seleção curada de títulos originais e de terceiros. A partir de hoje, os usuários do Snapchat poderão mergulhar no Tiny Royale? instantaneamente a partir do recurso de envio de mensagens do Snapchat, o Chat. Os jogadores também podem se comunicar continuamente com seus amigos usando recursos do Chat baseados em texto e em voz durante a partida, levando a conversa ao vivo - e muito mais diversão - para a experiência de jogo do Tiny Royale? no Snapchat.

O Tiny Royale?também vai lançar no início do segundo semestre um recurso de partidas com ranking chamado Tiny Royale? Leagues. O recursopromoverá um ambiente mais competitivo para os jogadores, ao colocá-los em grupos de 100 pessoas classificados em 20 níveis. Os jogadores vão lutar para subir nos níveis durante períodos limitados de tempo, ganhando troféus e recompensas com base no desempenho.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até hoje, mais de um bilhão de pessoas jogam as franquias da Zynga, que inclui CSR Racing?, Empires & Puzzles?, Merge Dragons!?, Words With Friends? e Zynga Poker?. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada em San Francisco, e possui escritórios nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para mais informações, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Facebook no Twitter.

A Snap Inc. é uma empresa de câmeras. Acreditamos que a reinvenção da câmera representa nossa maior oportunidade de aprimorar a maneira como as pessoas vivem e se comunicam. Contribuímos para o progresso humano ao permitir que as pessoas se expressem, vivam o momento, aprendam sobre o mundo e se divirtam juntas. Para mais informações, acesse snap.com.

