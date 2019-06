Comunicado do Business Wire :Otsuka Chemical Co., Ltd.

Otsuka Chemical Co., Ltd. (Sede: Chuo-Ku, Osaka; presidente e diretor representativo: Takeharu Harashima; doravante "Otsuka Chemical") anuncia que assumiu parte dos negócios de Cefixima, da Astellas Pharma, Inc. (Sede: Chuo-Ku, Tóquio; presidente e diretor executivo: Kenji Yasukawa, Ph.D., doravante "Astellas Pharma").

Por meio deste acordo, a Otsuka Chemical adquire os negócios de Cefixima, da Astellas Pharma, para fornecer o ingrediente farmacêutico ativo (Active Pharmaceutical Ingredient, API) a licenciados estrangeiros juntamente com ativos como contratos pertencentes ao negócio de licenciamento e à marca comercial. Isso significa a entrada de nossa empresa no segmento de negócios de API, resultando no fortalecimento do negócio integrado relacionado com antibióticos de intermediários para API.

A Cefixima desenvolvida pela Astellas Pharma é uma cefalosporina de terceira geração com atividade antibacteriana contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, amplamente prescrita em todo o mundo.

Além da principal área de negócios de produtos químicos, a Otsuka Chemical continuará fortalecendo a tecnologia de fabricação de API de alta qualidade e seu poder de marketing e marca para promover negócios relacionados com a indústria farmacêutica e de CMO, aproveitando as principais tecnologias cultivadas no campo da produção orgânica e produtos químicos inorgânicos.

-0- *T Perfil da empresa Otsuka Chemical Co., Ltd. Estabelecida em : 29 de agosto de 1950 Capital : 5 bilhões de ienes Presidente : Takeharu Harashima, presidente e diretor representativo Sede : 3-2-27, Ote-Dori, Chuo-Ku, Osaka, 540-0021 Japão Funcionários : 1.857 (consolidados; em 31 de dezembro de 2018) Descrição do negócio : Fabricação e vendas de produtos químicos *T

-0- *T Astellas Pharma Inc. Estabelecida em : Abril de 1923 Capital : 103 bilhões de ienes Presidente : Kenji Yasukawa, presidente e diretor executivo Sede : 2-5-1, Nihonbashi-Honcho, Chuo-Ku, Tokyo 103-8411, Japão Funcionários : 16.243 (consolidados, em 31 de março de 2019) Descrição do negócio : Pesquisa e desenvolvimento, fabricação e vendas de produtos farmacêuticos *T

