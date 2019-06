Comunicado do Business Wire :Shopify Inc.

A Shopify Inc. (TSY: SHOP), a principal plataforma de comércio multicanal, divulgou hoje seu primeiro relatório global sobre o Estado do Comércio* com informações sobre o que está impulsionando o comportamento de compra e comércio direto ao consumidor (DTC). Durante o último ano, o setor de varejo sofreu uma tremenda ruptura e, nesse panorama de varejo alterado, os clientes e comerciantes encontraram novas oportunidades para comprar e vender mercadorias.

"Nossa missão é fazer que o comércio seja melhor para todos e desenvolvemos este relatório para compartilhar informações globais que podem ajudar os comerciantes a entender melhor as necessidades de seus clientes", disse Harley Finkelstein, diretor de operações da Shopify. "Na Shopify, estamos inspirando a próxima onda de proprietários de empresas independentes com as ferramentas e os conhecimentos que precisam para ter sucesso. Continuaremos a compartilhar mais desses relatórios à medida que a Shopify se torna a plataforma padrão para construir um negócio e impulsionar o comércio a nível mundial."

Em seu novo relatório sobre o Estado do Comércio, a Shopify revela os principais resultados, incluindo:

-- É uma batalha pela fidelidade à marca, mas os vencedores veem mais compradores habituais: mais de 62 milhões de compradores em todo o mundo compraram duas vezes da mesma loja da Shopify, com consumidores comprando 3,8 vezes em média na mesma loja.

-- Os consumidores adoram uma boa desculpa para comprar, especialmente feriados, mas as vendas caem em fevereiro: novembro é o mês de compras mais popular em todo o mundo, enquanto fevereiro é o menos ativo e janeiro apresenta o maior crescimento ano após ano fora da temporada de festas.

-- Os americanos compram com mais frequência, os alemães são os mais rápidos e os compradores japoneses são os que mais gastam: os consumidores nos EUA compram quase o dobro (6 itens) que qualquer outro país (2-3 itens); os compradores na Alemanha tomam as decisões de compras online mais rápidas, fazendo uma compra em menos de 18 minutos; enquanto que os consumidores japoneses gastam mais por transação, cerca de US$ 142 em média, em comparação com os EUA, em torno de US$ 81.

-- Dispositivos móveis, tablet ou computar de mesa? A geografia afeta como os consumidores compram: os consumidores no Brasil escolhem os dispositivos móveis ao invés de computadores de mesa, enquanto os compradores na Dinamarca, Irlanda, Malásia, Marrocos, Holanda, Nova Zelândia, Singapura e Vietnã compram em tablets mais do que em dispositivos móveis. No entanto, os compradores nos EUA, Austrália, Canadá, China e Reino Unido compram em igual volume em tablets, computadores de mesa e dispositivos móveis.

-- A mídia social direciona a descoberta, mas não é onde a maioria dos consumidores compra: as lojas on-line representam mais de 80% das vendas, seguidas pelo ponto de venda (PDV).

Para todas as informações do relatório do estado de comércio do Shopify, faça o download aqui.

Sobre a Shopify

Shopify é a principal plataforma de comércio multicanal. Os comerciantes usam a Shopify para projetar, configurar e gerenciar suas lojas através de múltiplos canais de vendas, incluindo dispositivos móveis, web, mídias sociais, mercados, locais físicos e lojas pop-up. A plataforma também oferece aos comerciantes uma poderosa área administrativa e uma visão única de seus negócios, desde pagamentos até o envio. A plataforma da Shopify foi projetada para confiabilidade e escala, disponibilizando tecnologia de nível empresarial para empresas de todos os tamanhos. Com sede em Ottawa, Canadá, a Shopify atende atualmente mais de 800.000 empresas em aproximadamente 175 países conta com a confiança de marcas como Unilever, Kylie Cosmetics, Allbirds, MVMT e muitas outras.

*Este relatório é baseado em uma subseção de dados de vendas globais na Shopify de abril de 2018 a abril de 2019; uma pesquisa global on-line com 3.832 comerciantes do Shopify em março de 2019; e pesquisa quantitativa e qualitativa sobre consumidores no Canadá e nos Estados Unidos em dezembro de 2018, incluindo entrevistas e uma pesquisa on-line com 2.653 consumidores.

