Ataque no Sinai mata oito membros das forças de segurança do Egito

Ao menos oito integrantes das forças de segurança egípcias morreram nesta quarta-feira em um ataque no norte do Sinai, onde um braço local do grupo extremista Estado Islâmico (EI) está ativo, anunciou o ministério do Interior do Egito.

"Terroristas atacaram um posto de controle ao oeste de Al Arisch, capital de Sinai do Norte, e o tiroteio deixou cinco mortos entre os terroristas e oito mártires entre as forças da polícia", afirma um comunicado do ministério.

Vários postos de controle das forças de segurança podem ter sido alvos de ataques e o balanço de vítimas pode ser maior, indicou um canal estatal de televisão.

O ataque ocorreu no início da festa muçulmana Aid al Fitr, que marca o fim do mês de jejum do Ramadã. Até o momento nenhum grupo reivindicou o atentado.