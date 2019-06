Comunicado do Business Wire :Corona

A cada ano, aproximadamente 8 milhões de toneladas métricas de poluição plástica entram nos oceanos do mundo. Face a esta realidade, a Corona está aceitando plástico interceptado nas cidades e no litoral como pagamento para cerveja durante a semana do Dia Mundial do Oceano; renunciando às vendas para proteger o paraíso da poluição plástica marinha. Centenas de lugares em todo o mundo estão envolvidos na iniciativa, que inclui máquinas de reciclagem em importantes varejistas e bares populares no México, Brasil, Itália, Espanha e Colômbia. A Corona e a Parley for the Oceans, que trabalham juntas desde 2017, garantem que o plástico recebido será reaproveitado e receberá uma segunda vida, e também aproveitam a oportunidade para incentivar os participantes a evitar o plástico completamente com mensagens educativas no local. Os locais participantes podem ser encontrados em protectparadise.com/paywithplastic.

O programa "Pay With Plastic" (Pague com plástico) dá início a uma campanha de verão completa da Corona e da Parley dedicada à causa, apresentando novas embalagens de produtos que dão ainda mais consumidores uma forma de ser parte da solução. Para cada pacote de edição limitada comprado, a Corona e a Parley se comprometem a limpar um metro quadrado de praia local. No total, nove países estão lançando as embalagens de edição limitada entre junho e agosto, incluindo: México, Canadá, Reino Unido, Itália, Espanha e Brasil. Os consumidores poderão participar das limpezas através do site de parceria: protectparadise.com. Corona e Parley já trabalharam com 25 mil voluntários para completar 537 limpezas em mais de 23 países, limpando mais de 3 milhões de metros quadrados de praia no processo. A meta neste verão é limpar mais 2 milhões de metros quadrados.

Evan Ellman, diretor da marca da Corona: "Quando começamos a trabalhar com a Parley, nossa meta era aumentar a conscientização sobre o assunto, esclarecendo como a poluição plástica está ameaçando até mesmo os paraísos mais remotos. Nossos consumidores nos perguntaram como eles poderiam se envolver, então neste verão estamos trazendo a Corona e a Parley para suas praias e oferecendo a eles uma variedade de formas de fazer parte de um movimento global. Tudo, desde a participação na limpeza até a compra do produto em si. Tudo ajuda a proteger o paraíso".

Cyrill Gutsch, fundador e diretor executivo da Parley for the Oceans: "Juntamente com a Corona, declaramos guerra à garrafa de plástico. Nós as buscamos em centenas de praias, envolvendo dez mil voluntários. Ao dedicar sua campanha de verão à causa, estamos agora atingindo o epicentro dessa batalha épica: a mentalidade do consumidor. Agora, todos podem se juntar à resistência, financiando Parley com cada compra. Para os oceanos".

SOBRE A CORONA Nascida no México, a Corona é a principal marca de cerveja do país, a cerveja mexicana mais popular no mundo, exportada para mais de 180 países. A Corona Extra foi produzida pela primeira vez em 1925, na Cervecería Modelo, na Cidade do México. A Corona é pioneira na indústria de cervejas por ter sido a primeira a utilizar uma garrafa transparente para mostrar sua pureza e alta qualidade ao mundo. O trabalho artístico na garrafa é pintado e destaca nosso compromisso com a qualidade de nossas embalagens e nossas origens mexicanas. A Corona só fica completa se vier acompanhada de limão. O ritual do limão acrescenta naturalmente personalidade, sabor e frescor à cerveja e é parte integral da experiência que é verdadeiramente única da Corona. A marca é sinônimo de praia e celebra a vida ao ar livre, convidando a todos a fazer uma pausa, relaxar e desfrutar dos prazeres simples da vida.

SOBRE A PARLEY FOR THE OCEANS Parley for the Oceans é a rede global onde criadores, pensadores e líderes dos setores criativos, marcas, governos e grupos ambientais se unem para aumentar a conscientização sobre a beleza e a fragilidade dos oceanos e colaborar em projetos que possam acabar com sua destruição. A organização formou alianças com grandes corporações, incluindo a adidas, Anheuser Busch InBev (Corona), American Express; e com as Nações Unidas; as Maldivas e colaboradores dos mundos da ciência, arte, moda, design, entretenimento, esportes e exploração do espaço e oceanos. Para saber mais, acesse: www.parley.tv

